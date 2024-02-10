Крім того, сьогодні відзначається Всесвітній день кіно та Китайський Новий рік. Детальніше про ці свята читайте на сайті 24 Каналу.

Теж цікаво Православний календар на лютий 2024: які релігійні свята відзначатимемо по-новому

День пам'яті преподобного Прохора, чудотворця Києво-Печерського, та святого мученика Харлампія

Святий мученик Харлампій обіймав посаду єпископа Магнезійського. Чоловік не зрадив християнську віру, тому зазнав жорстоких тортур. Він помер у 113 років. Вважається, що Харлампій захищає людей від чуми, душевних хвороб та смерті. Крім того, святий є покровителем домашніх тварин, врожаю та чиновників.

Чудотворець Києво-Печерський преподобний Прохор за життя дотримувався суворих правил. Зокрема, він харчувався лише хлібом, який робив з лутиги, та пив воду.

Що не можна робити

Чоловікам варто відмовитися від важкої фізичної праці.

Не можна давати та брати гроші у борг.

Не варто носити чорні речі.

Заборонено лихословити.

Не можна вживати морепродукти та рибу, інакше накличете проблеми зі шлунком.

Не варто справляти весілля, бо сімейне життя пройде у сварках.

Народні прикмети

Якщо сьогодні дощитиме, то у березні також литиме як з відра.

Багато зірок на небі – до хорошої погоди.

Якщо на землі вже не лежить сніг, то не варто чекати на снігопади.

Мороз вночі – до мінливої погоди у березні.

Якщо почуєте спів дроздів, то весна прийде рано.

Що ще відзначають

Щороку у другу суботу лютого відзначається Всесвітній день кіно. Свято у 2020 році запровадила Академія кінематографічних мистецтв та наук. Цікаво, що зовсім скоро, 10 березня, пройде церемонія вручення нагород премії "Оскар".

Також сьогодні відзначається Китайський Новий рік. Святу вже приблизно 4000 років. Кожного року воно припадає на іншу дату, яка вираховується за спеціальним календарем. Зокрема, це пов'язано з різними фазами місяця.