Кроме того, сегодня отмечается Всемирный день кино и Китайский Новый год. Подробнее об этих праздниках читайте на сайте 24 Канала.

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День памяти преподобного Прохора, чудотворца Киево-Печерского, и святого мученика Харлампия

Святой мученик Харлампий занимал должность епископа Магнезийского. Мужчина не предал христианскую веру, поэтому подвергся жестоким пыткам. Он умер в 113 лет. Считается, что Харлампий защищает людей от чумы, душевных болезней и смерти. Кроме того, святой является покровителем домашних животных, урожая и чиновников.

Чудотворец Киево-Печерский преподобный Прохор при жизни придерживался строгих правил. В частности, он питался только хлебом, который делал из лутиги, и пил воду.

Что нельзя делать

Мужчинам стоит отказаться от тяжелого физического труда.

Нельзя давать и брать деньги в долг.

Не стоит носить черные вещи.

Запрещено сквернословить.

Нельзя употреблять морепродукты и рыбу, иначе навлечете проблемы с желудком.

Не стоит справлять свадьбу, потому что семейная жизнь пройдет в ссорах.

Народные приметы

Если сегодня будет дождливо, то в марте также будет лить как из ведра.

Много звезд на небе – к хорошей погоде.

Если на земле уже не лежит снег, то не стоит ждать снегопадов.

Мороз ночью – к переменчивой погоде в марте.

Если услышите пение дроздов, то весна придет рано.

Что еще отмечают

Ежегодно во вторую субботу февраля отмечается Всемирный день кино. Праздник в 2020 году ввела Академия кинематографических искусств и наук. Интересно, что совсем скоро, 10 марта, пройдет церемония вручения наград премии "Оскар".

Также сегодня отмечается Китайский Новый год. Празднику уже примерно 4000 лет. Каждый год он припадает на другую дату, которая высчитывается по специальному календарю. В частности, это связано с различными фазами луны.