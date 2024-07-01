1 липня – яке свято в Україні та світі: чому жінкам не можна важко працювати

1 липня 2024, 07:00
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У понеділок, 1 липня, церква вшановує пам'ять святих чудотворців і безсрібників Косми й Дам’яна. Вважається, що чоловіки допомагають вилікуватися від різних захворювань. Тому сьогодні віряни йдуть до церкви, аби помолитися до них.

Наші предки у цей день готували варення з малини, а листя ягоди сушили. Після цього люди робили чай проти застуди, передає LifeStyle 24

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День пам'яті святих чудотворців і безсрібників Косми й Дам’яна

Брати Косма та Дам'ян родом з Малої Азії. Їхній батько сповідував язичництво. Однак вихованням хлопців здебільшого займалася мама-християнка, адже чоловік рано пішов з життя. Косма та Дам'ян молитвами зцілювали людей. Такий дар їм подарував сам Бог. Брати не брали з людей гроші за свою роботу.

Що не можна робити

  • Заборонено сумувати та плакати.
  • Не можна заздрити одне одному, інакше відлякаєте успіх.
  • Краще не здійснювати дорогі покупки, оскільки потім пошкодуєте.
  • Жінкам не варто займатися важкою фізичною працею, бо весь рік проведете у роботі й не будете мати час на відпочинок. 

Народні прикмети

  • Якщо місяць буде червоного кольору, то чекайте на вітряну погоду.
  • Якщо побачите жовте листя, то осінь прийде рано.
  • Якщо яскраво світитимуть зорі, то скоро буде дощ та гроза.
  • Якщо павук буде спускатися по павутині, то незабаром потепліє. 

Що ще відзначають

На 1 липня припадає щорічне свято – Всесвітній день боротьби проти бідності. Під час події привертають увагу людей до цієї проблеми, оскільки вона є дуже поширеною у світі. Крім того, шукають способи, як її можна побороти.

Також в Україні сьогодні відзначається День слідчого. Його запровадили у 1998 році. Наша редакція вітає усіх причетних з професійним святом. 

Автор: Марія Примич