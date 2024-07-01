1 липня – яке свято в Україні та світі: чому жінкам не можна важко працювати

У понеділок, 1 липня, церква вшановує пам'ять святих чудотворців і безсрібників Косми й Дам’яна. Вважається, що чоловіки допомагають вилікуватися від різних захворювань. Тому сьогодні віряни йдуть до церкви, аби помолитися до них.

Наші предки у цей день готували варення з малини, а листя ягоди сушили. Після цього люди робили чай проти застуди, передає LifeStyle 24.

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День пам'яті святих чудотворців і безсрібників Косми й Дам’яна

Брати Косма та Дам'ян родом з Малої Азії. Їхній батько сповідував язичництво. Однак вихованням хлопців здебільшого займалася мама-християнка, адже чоловік рано пішов з життя. Косма та Дам'ян молитвами зцілювали людей. Такий дар їм подарував сам Бог. Брати не брали з людей гроші за свою роботу.

Що не можна робити

Заборонено сумувати та плакати.

Не можна заздрити одне одному, інакше відлякаєте успіх.

Краще не здійснювати дорогі покупки, оскільки потім пошкодуєте.

Жінкам не варто займатися важкою фізичною працею, бо весь рік проведете у роботі й не будете мати час на відпочинок.

Народні прикмети

Якщо місяць буде червоного кольору, то чекайте на вітряну погоду.

Якщо побачите жовте листя, то осінь прийде рано.

Якщо яскраво світитимуть зорі, то скоро буде дощ та гроза.

Якщо павук буде спускатися по павутині, то незабаром потепліє.

Що ще відзначають

На 1 липня припадає щорічне свято – Всесвітній день боротьби проти бідності. Під час події привертають увагу людей до цієї проблеми, оскільки вона є дуже поширеною у світі. Крім того, шукають способи, як її можна побороти.

Також в Україні сьогодні відзначається День слідчого. Його запровадили у 1998 році. Наша редакція вітає усіх причетних з професійним святом.