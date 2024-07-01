Наші предки у цей день готували варення з малини, а листя ягоди сушили. Після цього люди робили чай проти застуди, передає LifeStyle 24.
Читайте також Календар релігійних свят на липень 2024 року: що відзначатимуть українці
День пам'яті святих чудотворців і безсрібників Косми й Дам’яна
Брати Косма та Дам'ян родом з Малої Азії. Їхній батько сповідував язичництво. Однак вихованням хлопців здебільшого займалася мама-християнка, адже чоловік рано пішов з життя. Косма та Дам'ян молитвами зцілювали людей. Такий дар їм подарував сам Бог. Брати не брали з людей гроші за свою роботу.
Що не можна робити
- Заборонено сумувати та плакати.
- Не можна заздрити одне одному, інакше відлякаєте успіх.
- Краще не здійснювати дорогі покупки, оскільки потім пошкодуєте.
- Жінкам не варто займатися важкою фізичною працею, бо весь рік проведете у роботі й не будете мати час на відпочинок.
Народні прикмети
- Якщо місяць буде червоного кольору, то чекайте на вітряну погоду.
- Якщо побачите жовте листя, то осінь прийде рано.
- Якщо яскраво світитимуть зорі, то скоро буде дощ та гроза.
- Якщо павук буде спускатися по павутині, то незабаром потепліє.
Що ще відзначають
На 1 липня припадає щорічне свято – Всесвітній день боротьби проти бідності. Під час події привертають увагу людей до цієї проблеми, оскільки вона є дуже поширеною у світі. Крім того, шукають способи, як її можна побороти.
Також в Україні сьогодні відзначається День слідчого. Його запровадили у 1998 році. Наша редакція вітає усіх причетних з професійним святом.