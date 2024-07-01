Наши предки в этот день готовили варенье из малины, а листья ягоды сушили. После этого люди делали чай против простуды, передает LifeStyle 24.

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День памяти святых чудотворцев и бессребреников Космы и Дамиана

Братья Косма и Дамиан родом из Малой Азии. Их отец исповедовал язычество. Однако воспитанием ребят в основном занималась мама-христианка, ведь муж рано ушел из жизни. Косма и Дамиан молитвами исцеляли людей. Такой дар им подарил сам Бог. Братья не брали с людей деньги за свою работу.

Что нельзя делать

  • Запрещено грустить и плакать.
  • Нельзя завидовать друг другу, иначе отпугнете успех.
  • Лучше не совершать дорогие покупки, поскольку потом пожалеете.
  • Женщинам не стоит заниматься тяжелым физическим трудом, потому что весь год проведете в работе и не будете иметь время на отдых.

Народные приметы

  • Если луна будет красного цвета, то ждите ветреную погоду.
  • Если увидите желтые листья, то осень придет рано.
  • Если ярко будут светить звезды, то скоро будет дождь и гроза.
  • Если паук будет спускаться по паутине, то вскоре потеплеет.

Что еще отмечают

На 1 июля приходится ежегодный праздник – Всемирный день борьбы против бедности. Во время события привлекают внимание людей к этой проблеме, поскольку она является очень распространенной в мире. Кроме того, ищут способы, как ее можно побороть.

Также в Украине сегодня отмечается День следователя. Его ввели в 1998 году. Наша редакция поздравляет всех причастных с профессиональным праздником.