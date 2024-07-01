Наши предки в этот день готовили варенье из малины, а листья ягоды сушили. После этого люди делали чай против простуды, передает LifeStyle 24.

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День памяти святых чудотворцев и бессребреников Космы и Дамиана

Братья Косма и Дамиан родом из Малой Азии. Их отец исповедовал язычество. Однако воспитанием ребят в основном занималась мама-христианка, ведь муж рано ушел из жизни. Косма и Дамиан молитвами исцеляли людей. Такой дар им подарил сам Бог. Братья не брали с людей деньги за свою работу.

Что нельзя делать

Запрещено грустить и плакать.

Нельзя завидовать друг другу, иначе отпугнете успех.

Лучше не совершать дорогие покупки, поскольку потом пожалеете.

Женщинам не стоит заниматься тяжелым физическим трудом, потому что весь год проведете в работе и не будете иметь время на отдых.

Народные приметы

Если луна будет красного цвета, то ждите ветреную погоду.

Если увидите желтые листья, то осень придет рано.

Если ярко будут светить звезды, то скоро будет дождь и гроза.

Если паук будет спускаться по паутине, то вскоре потеплеет.

Что еще отмечают

На 1 июля приходится ежегодный праздник – Всемирный день борьбы против бедности. Во время события привлекают внимание людей к этой проблеме, поскольку она является очень распространенной в мире. Кроме того, ищут способы, как ее можно побороть.

Также в Украине сегодня отмечается День следователя. Его ввели в 1998 году. Наша редакция поздравляет всех причастных с профессиональным праздником.