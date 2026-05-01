Яке сьогодні церковне свято: православний календар на травень 2026 року

Щомісяця віряни вшановують пам'ять святих та інші важливі церковні дати. Зокрема, пов'язані з подіями, що вплинули на поширення християнства серед людей.

Багато вірян цікавляться, які саме релігійні дати варто вшанувати цього місяця. Щоб перевірити, яке сьогодні церковне свято, дивіться православний календар на травень 2026 нижче, пише Православна Церква України.

Календар церковних свят на травень 2026 за новим стилем

1 травня – святого пророка Єремії.

2 травня – святого Анатасія Великого, архієпископа Олександрійського.

3 травня – святого преподобного Теодосія Печерського.

4 травня – преподобномучениці Пелагії.

5 травня – святої славної мучениці Ірини.

6 травня – святого праведного Йова.

7 травня – святого мученика Акакія.

8 травня – святого апостола і євангеліста Івана Богослова та святого преподобного Арсенія Великого.

9 травня – перенесення мощей Миколая Чудотворця.

10 травня – святого апостола Симона Зилота.

11 травня – святих рівноапостольних Кирила і Методія, учителів слов'ян.

12 травня – святих Епіфанія і Германа.

13 травня – святої мучениці Глікерії.

14 травня – святого мученика Ісидора.

15 травня – святого преподобного Пахомія Великого.

16 травня – святого преподобного Теодора.

17 травня – святого апостола Андроніка.

18 травня – святих мучеників Теодота та інших.

19 травня – святого священномученика Патрикія, єпископа Пруського.

20 травня – святого мученика Талалея.

21 травня – Вознесіння Господнє. Це свято відзначається у сороковий день після Великодня. Воно символізує завершення земного життя Ісуса Христа та Його повернення до Небесного Отця, зауважують у Волинській єпархії Православної Церкви України.

22 травня – святого мученика Василіска.

23 травня – святого преподобного сповідника Михаїла та святої преподобної Євфросинії.

24 травня – святого преподобного Симеона Дивногорця.

25 травня – Третє віднайдення голови святого пророка Івана Хрестителя.

26 травня – святого апостола Карпа.

27 травня – святого священномученика Терапонта, єпископа Сардійського.

28 травня – святого преподобного Микити, єпископа Халкедонського.

29 травня – святої мучениці Феодосії.

30 травня – святого преподобного Ісаакія Далматського.

31 травня – П'ятидесятниця. Вона вшановує Зішестя Святого Духа на апостолів, що стало початком активного поширення християнської віри та проповіді Євангелія по всьому світу. Цей день також вважається днем народження Церкви, оскільки саме тоді учні Христа отримали божественну благодать для створення перших християнських громад.

Календар церковних свят на травень 2026 за старим

1 травня – преподобного Івана Солунського, учня Григорія Декаполіта.

2 травня – преподобного Івана Старопечерника.

3 травня – преподобного Феодора Трихини.

4 травня – священномученика Януарія та інших.

5 травня – преподобного Феодора Сикеота.

6 травня – великомученика Георгія Переможця.

7 травня – мученика Сави Стратилата.

8 травня – апостола і євангеліста Марка.

9 травня – священномученика Василія, єпископа Амасійського.

10 травня – апостола Симеона, родича Господнього.

11 травня – апостолів Ясона і Сосипатра.

12 травня – дев'яти мучеників Кизицьких.

13 травня – апостола Якова.

14 травня – пророка Єремії.

15 травня – святителя Афанасія Великого; благовірних князів Бориса і Гліба.

16 травня – преподобного Феодосія Печерського.

17 травня – мучениці Пелагії Тарсійської.

18 травня – великомучениці Ірини Македонської.

19 травня – праведного Іова Багатостраждального.

20 травня – спомин появи на небі Хреста Господнього в Єрусалимі.

21 травня – апостола Івана Богослова; Вознесіння Господнє.

22 травня – Перенесення мощей святителя Миколая Чудотворця.

23 травня – апостола Симона Зилота.

24 травня – рівноапостольних Кирила і Мефодія, вчителів слов'янських.

25 травня – святителя Епіфанія, єпископа Кіпрського.

26 травня – мучениці Глікерії.

27 травня – мученика Ісидора Хіоського.

28 травня – преподобного Пахомія Великого.

29 травня – преподобного Феодора Освяченого.

30 травня – апостола Андроника і святої Юнії.

31 травня – мученика Феодота Анкірського; П'ятидесятниця.