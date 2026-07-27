У 2026 році церкви продовжать дотримуватися нового календаря. Про головні свята, які відзначатимуть віряни у серпні – розповідає Православний церковний календар.

Православний календар на серпень 2026 за новим і старим стилем

1 серпня – Винесення чесних древ Животворного Хреста Господнього, Маковія або Медовий Спас за новим стилем (преподобного Паїсія Київсько-Печерського за старим стилем).

2 серпня – перенесення мощей святого первомученика Стефана за новим стилем (пророка Іллі, знаходження мощей премученика Афанасія Берестейського за старим стилем).

3 серпня – святих преподобних Ісаакія, Долмата, Фавста за новим стилем (преподобних Онуфрія Мовчазного та Онісима за старим стилем).

4 серпня – святих сімох мучеників Ефеських та святої преподобної мучениці Євдокії за новим стилем (мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини за старим стилем).

5 серпня – святого мученика Євсигнія за новим стилем (Почаївської ікони Божої Матері за старим стилем).

6 серпня – Преображення Господнє або Яблучний Спас за новим стилем (мучеників, благовірних князів Бориса та Гліба, преподобного Полікарпа за старим стилем).

7 серпня – святого преподобного мученика Дометія за новим стилем (Успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці за старим стилем).

8 серпня – святого сповідника Еміліана та святих мучеників Єлевтерія і Леоніда за новим стилем (преподобного Мойсея Угрина, преподобного Мойсея Чудотворця, святого Йосипа за старим стилем).

9 серпня – святого апостола Матія за новим стилем (великомученика і цілителя Пантелеймона за старим стилем).

10 серпня – святого мученика Лаврентія за новим стилем (праведного Іова Угольського за старим стилем).

11 серпня – святого мученика Євпла за новим стилем (мученика Даниїла Млієвського за старим стилем).

12 серпня – святих мучеників Фотія та Аникити за новим стилем (апостолів з числа 70-ти: Сили, Силуана, Андроніка за старим стилем).

13 серпня – святого преподобного Максима сповідника за новим стилем (передсвяття Винесення чесного Хреста Господнього за старим стилем).

14 серпня – перенесення мощей святого преподобного Феодосія Печерського за новим стилем (Медовий спас, семи мучеників Маккавеїв за старим стилем).

15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці за новим стилем (святого мученика Стефана, Папи Римського за старим стилем).

16 серпня – Перенесення Нерукотворного образу Господа Нашого Ісуса Христа, Горіховий Спас та святого мученика Діомида за новим стилем (праведних Ісаакія, Далмата та Фавста за старим стилем).

17 серпня – святого мученика Мирона за новим стилем (святих сімох юнаків біля Ефесу за старим стилем).

18 серпня – мучеників Флора і Лавра за новим стилем (мученика Євсигнія Антіохійського за старим стилем).

19 серпня – святого мученика Андрія Стратилата та інших за новим стилем (Преображення Господнього, Яблучний Спас за старим стилем).

20 серпня – святого пророка Самуїла за новим стилем (преподобних Пімена Багатохворого, Пімена ігумена, Меркурія за старим стилем).

21 серпня – святого апостола Тадея та святої мучениці Васси за новим стилем (святителя Еміліана, преподобного Григорія за старим стилем).

22 серпня – святих мучеників Агатоніка, Северіяна та інших за новим стилем (апостола Матвія за старим стилем).

23 серпня – святого мученика Луппа та святого священномученика Іринея Ліонського за новим стилем (священномученика Лаврентія, Сикста II, мученика Романа за старим стилем).

24 серпня – святого священномученика Євтихія за новим стилем (мученика архідиякона Євпла, преподобномучеників Феодора та Василія за старим стилем).

25 серпня – святого апостола Тита та святого апостола Вартоломея за новим стилем (мучеників Фотія, Анікіти, священномученика Олександра за старим стилем).

26 серпня – святих мучеників Андріяна та Наталії за новим стилем (преподобного Максима Сповідника за старим стилем).

27 серпня – святого преподобного Пімена за новим стилем (пророка Міхея, перенесення мощей преподобного Феодосія Печерського за старим стилем).

28 серпня – святого преподобного Мойсея Мурина та святого Августина Іппонського за новим стилем (Успіння Пресвятої Богородиці за старим стилем).

29 серпня – Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя за новим стилем (Перенесення Нерукотворного образу Ісуса Христа за старим стилем).

30 серпня – святих Олександра, Івана, Павла, патріархів Царгородських за новим стилем (преподобного Аліпія, іконописця Печерського за старим стилем).

31 серпня – покладання пояса Пресвятій Богородиці за новим стилем (мучеників Флора і Лавра, ікони Божої Матері "Всецариця" за старим стилем).

Днями наша редакція вже публікувала календар днів ангела на серпень 2026 року.