Перевірте, коли саме святкують дні ангела ваші близькі, та дізнайтеся, хто ваш небесний покровитель – у матеріалі 24 Каналу.
У кого будуть іменини в серпні 2026 року
1 серпня – Софія, Федір, Тимофій, Олександр, Леонтій, Дмитро.
2 серпня – Федір, Тарас, Степан, Роман, Платон, Кирило, Іван, Василь.
3 серпня – Микола, Кузьма, Іван, В'ячеслав, Антон.
4 серпня – Ірина, Дарина, Семен, Олексій, Михайло, Кузьма, Костянтин, Іван, Дмитро, Денис, Андрій.
5 серпня – Христина, Дарина, Марія, Юхим, Іван.
6 серпня – Спас, Лев.
7 серпня – Петро, Олексій, Олександр, Михайло, Іван, Дмитро, Василь, Афанасій, Антон.
8 серпня – Федір, Микола, Мойсей, Мирон, Леонід, Йосип, Омелян, Григорій, Герман.
9 серпня – Марія, Маргарита, Ірина, Яків, Петро, Олексій, Матвій, Макар, Леонтій, Іван, Дмитро, Григорій, Антон.
10 серпня – Роман, В’ячеслав, Афанасій.
11 серпня – Марія, Федір, Олександр, Марк, Максим, Макар, Василь.
12 серпня – Яків, Юхим, Федір, Степан, Сергій, Петро, Олексій, Олександр, Микола, Михайло, Матвій, Леонід, Ілля, Іван, Дмитро, Герман, В’ячеслав, Василь, Аркадій, Антон.
13 серпня – Анна, Юрій, Степан, Сергій, Микола, Максим, Костянтин, Йосип, Іван, Денис, Георгій, Володимир, Василь, Арсеній, Антон, Єлизавета.
14 серпня – Євдокія, Єва, Федір, Семен, Олексій, Олександр, Микола, Матвій, Володимир, Василь, Аркадій.
15 серпня – Марія, Федір, Олександр, Матвій, Максим, Василь.
16 серпня – Ганна, Яків, Степан, Олександр, Іван.
17 серпня – Уляна, Павло, Олексій, Мирон, Ілля, Дмитро.
18 серпня – Уляна, Михайло, Макар, Лев, Іларіон, Іван, Омелян, Євген, Денис, Григорій, Георгій.
19 серпня – Тимофій, Микола, Андрій.
20 серпня – Федір, Тимофій, Максим, Іван, Володимир, Віктор.
21 серпня – Марфа, Павло, Олександр.
22 серпня – Аріадна, Федір, Опанас, Олексій, Олександр, Михайло, Макар, Іван, Гаврило, Василь.
23 серпня – Павло, Микола, Іван, Єфрем.
24 серпня – Петро, Георгій, Арсеній.
25 серпня – Мойсей, Іван, Володимир.
26 серпня – Марія, Наталія, Адріан, Петро, Георгій, Дмитро, Віктор.
27 серпня – Анфіса, Степан, Олександр, Михайло, Іван, Дмитро, Володимир.
28 серпня – Ганна, Федір, Сергій, Павло, Микола, Мойсей, Макар, Іван, Георгій, Василь.
29 серпня – Іван.
30 серпня – Єлизавета, Яків, Федір, Петро, Павло, Олександр, Макар, Леонід, Ігнатій, Іван, Данило, Григорій, Гаврило, Опанас, Арсеній.
31 серпня – Олександр, Михайло, Іван, Дмитро, Геннадій, Володимир.
Нагадаємо, раніше ми вже публікували календар вихідних на серпень 2026 року.