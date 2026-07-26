Перевірте, коли саме святкують дні ангела ваші близькі, та дізнайтеся, хто ваш небесний покровитель – у матеріалі 24 Каналу.

У кого будуть іменини в серпні 2026 року

1 серпня – Софія, Федір, Тимофій, Олександр, Леонтій, Дмитро.

2 серпня – Федір, Тарас, Степан, Роман, Платон, Кирило, Іван, Василь.

3 серпня – Микола, Кузьма, Іван, В'ячеслав, Антон.

4 серпня – Ірина, Дарина, Семен, Олексій, Михайло, Кузьма, Костянтин, Іван, Дмитро, Денис, Андрій.

5 серпня – Христина, Дарина, Марія, Юхим, Іван.

6 серпня – Спас, Лев.

7 серпня – Петро, Олексій, Олександр, Михайло, Іван, Дмитро, Василь, Афанасій, Антон.

8 серпня – Федір, Микола, Мойсей, Мирон, Леонід, Йосип, Омелян, Григорій, Герман.

9 серпня – Марія, Маргарита, Ірина, Яків, Петро, Олексій, Матвій, Макар, Леонтій, Іван, Дмитро, Григорій, Антон.

10 серпня – Роман, В’ячеслав, Афанасій.

11 серпня – Марія, Федір, Олександр, Марк, Максим, Макар, Василь.

12 серпня – Яків, Юхим, Федір, Степан, Сергій, Петро, Олексій, Олександр, Микола, Михайло, Матвій, Леонід, Ілля, Іван, Дмитро, Герман, В’ячеслав, Василь, Аркадій, Антон.

13 серпня – Анна, Юрій, Степан, Сергій, Микола, Максим, Костянтин, Йосип, Іван, Денис, Георгій, Володимир, Василь, Арсеній, Антон, Єлизавета.

14 серпня – Євдокія, Єва, Федір, Семен, Олексій, Олександр, Микола, Матвій, Володимир, Василь, Аркадій.

15 серпня – Марія, Федір, Олександр, Матвій, Максим, Василь.

16 серпня – Ганна, Яків, Степан, Олександр, Іван.

17 серпня – Уляна, Павло, Олексій, Мирон, Ілля, Дмитро.

18 серпня – Уляна, Михайло, Макар, Лев, Іларіон, Іван, Омелян, Євген, Денис, Григорій, Георгій.

19 серпня – Тимофій, Микола, Андрій.

20 серпня – Федір, Тимофій, Максим, Іван, Володимир, Віктор.

21 серпня – Марфа, Павло, Олександр.

22 серпня – Аріадна, Федір, Опанас, Олексій, Олександр, Михайло, Макар, Іван, Гаврило, Василь.

23 серпня – Павло, Микола, Іван, Єфрем.

24 серпня – Петро, Георгій, Арсеній.

25 серпня – Мойсей, Іван, Володимир.

26 серпня – Марія, Наталія, Адріан, Петро, Георгій, Дмитро, Віктор.

27 серпня – Анфіса, Степан, Олександр, Михайло, Іван, Дмитро, Володимир.

28 серпня – Ганна, Федір, Сергій, Павло, Микола, Мойсей, Макар, Іван, Георгій, Василь.

29 серпня – Іван.

30 серпня – Єлизавета, Яків, Федір, Петро, Павло, Олександр, Макар, Леонід, Ігнатій, Іван, Данило, Григорій, Гаврило, Опанас, Арсеній.

31 серпня – Олександр, Михайло, Іван, Дмитро, Геннадій, Володимир.

Нагадаємо, раніше ми вже публікували календар вихідних на серпень 2026 року.