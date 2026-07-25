Водночас громадяни матимуть можливість вдосталь відпочити. Про свята, які відзначатимуть українці у серпні 2026 року – розповідає 24 Канал.

Календар важливих дат на серпень 2026

1 серпня – День інкасатора, Маковія.

2 серпня – День Повітряних сил Збройних Сил України та День пам'яті загиблих десантників ЗСУ.

5 серпня – Міжнародний день світлофора.

6 серпня – Яблучний Спас.

8 серпня – День військ зв'язку ЗСУ.

9 серпня – День будівельника, День працівників ветеринарної медицини, Міжнародний день корінних народів світу та Всесвітній день любителів книг.

12 серпня – День молоді в Україні.

15 серпня – День археолога та День міста Тернополя.

16 серпня – Горіховий Спас.

19 серпня – День пасічника.

23 серпня – День Державного прапора України та День міста Харкова.

24 серпня – День Незалежності України.

29 серпня – День пам'яті захисників України, День далекобійника та День авіації України.

30 серпня – День шахтаря, День міста Рівного та Донецька.

Календар вихідних на серпень 2026 року / Фото з сайту MyCalendar

Чи будуть додаткові вихідні у серпні 2026

У зв'язку з тим, що воєнний стан в Україні продовжили до 31 жовтня 2026 року, жодних додаткових вихідних у серпні не передбачається. Згідно із законодавством під час дії воєнного стану скасовуються всі святкові та неробочі дні.

Водночас День Незалежності України, який цьогоріч припадає на понеділок, 24 серпня, буде звичайним робочим днем.

Загалом із 31 календарного дня серпня українці матимуть 21 робочий день та 10 офіційних вихідних, якими стануть лише традиційні суботи й неділі.