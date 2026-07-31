В то же время граждане смогут достаточно отдохнуть. О праздниках, которые будут отмечать украинцы в августе 2026 года, рассказывает 24 Канал.

Календарь важных дат на август 2026 года

1 августа – День инкассатора и Маковый Спас.

2 августа – День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины и День памяти погибших десантников ВСУ.

5 августа – Международный день светофора.

6 августа – Яблочный Спас.

8 августа – День войск связи ВСУ.

9 августа – День строителя, День работников ветеринарной медицины, Международный день коренных народов мира и Всемирный день любителей книг.

12 августа – День молодежи в Украине.

15 августа – День археолога и День города Тернополя.

16 августа – Ореховый Спас.

19 августа – День пчеловода.

23 августа – День Государственного флага Украины и День города Харькова.

24 августа – День Независимости Украины.

29 августа – День памяти защитников Украины, День дальнобойщика и День авиации Украины.

30 августа – День шахтера, День города Ровно и Донецка.

Календарь выходных на август 2026 года / Фото с сайта MyCalendar

Будут ли дополнительные выходные в августе 2026 года

В связи с тем, что военное положение в Украине продлили до 31 октября 2026 года, никаких дополнительных выходных в августе не предусматривается. Согласно законодательству, во время действия военного положения отменяются все праздничные и нерабочие дни.

День Независимости Украины, который в этом году приходится на понедельник, 24 августа, будет обычным рабочим днем.

Всего с 31 календарного дня августа у украинцев будет 21 рабочий день и 10 официальных выходных, которыми станут только традиционные субботы и воскресенья.