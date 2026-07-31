Поэтому 24 Канал рассказывает , когда именно следует отмечать каждый из Спасов в 2026 году и о каких традициях стоит помнить.

Медовый Спас

Первый из праздников Троицы – Маковый, он же Медовый Спас, он же Макотрус, он же Маковея. В церкви этот праздник называется Нахождение Животворящего Креста Господня, а в народе – момент, когда пчелы официально объявляют забастовку и перестают нести мед. Празднование этого важного торжества приходится на 1 августа.

Яблочный Спас



Когда Яблочный Спас в Украине / Фото Pinterest



Самый торжественный из трех, поэтому его и называют Большим и Святым. Приурочен к Преображению Господню и приходится на 6 августа.

Главная интрига праздника – именно с этой даты наконец-то можно есть яблоки, груши, сливы и виноград без угрызений совести. До этого, по народному поверью, лучше воздержаться.

Из фруктов традиционно пекли пироги и варили варенье, которыми делились с соседями и близкими. В церкви, кроме плодов, освящают еще пшеничные колоски, хлеб и травы.

Ореховый Спас

Завершает августовскую троицу Ореховый, он же Третий, Хлебный или Полотняной Спас. Приурочен к Переносу образа Господня. И отмечается он 16 августа.

Это уже финал жатвы: пекли хлеб из молодого зерна, пели обрядовые песни, устраивали ярмарки. Освящали орехи, хлеб, колоски – и, что особенно приятно для практичных людей, еще и ткани, рушники и одежду из натуральных материалов.

Так как Медовый Спас будет первым – узнайте больше подробностей именно об этом празднике.

