Тож 24 Канал розповідає, коли точно святкувати кожен зі Спасів у 2026 році та які традиції варто пам'ятати.

Медовий Спас

Перший зі свята трійці – Маковий, він же Медовий Спас, він же Макотрус, він же Маковія. Церковно це називається Походження Животворчого Господнього Хреста, а в народі – момент, коли бджоли офіційно оголошують страйк і перестають нести мед. Святкування такого важливог освята припадає на 1 серпня.

Яблучний Спас



Коли Яблучний Спас в Україні / Фото Pinterest



Найурочистіший із трьох, тому й називають його Великим і Святим. Приурочений до Преображення Господнього і припадає на 6 серпня.

Головна інтрига свята – саме з цієї дати нарешті можна їсти яблука, груші, сливи та виноград без докорів сумління. До того, за народним повір'ям, краще утриматись.

З фруктів традиційно пекли пироги й варення, якими ділилися з сусідами та близькими. У церкві, крім плодів, освячують ще пшеничні колоски, хліб і трави.

Горіховий Спас

Завершує серпневу трійцю Горіховий, він же Третій, Хлібний чи Полотняний Спас. Приурочений до Перенесення образу Господнього. І відзначається він 16 серпня.

Це вже фінал жнив: пекли хліб із молодого зерна, співали обрядових пісень, влаштовували ярмарки. Освячували горіхи, хліб, колоски – і, що особливо приємно для практичних людей, ще й тканини, рушники та одяг із натуральних матеріалів.

Так, як Медовий Спас буде першим – дізнайтесь більше деталей саме про це свято.

