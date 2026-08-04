Детальніше про сімейні обряди на Яблучний Спас, які передаються з покоління в покоління – розповідає 24 Канал.

Що освячують на Яблучний Спас: традиції свята в Україні

У святкові кошики віряни обов'язково кладуть яблука, адже саме вони вважаються головним символом цього дня. Поруч із ними зазвичай лежать груші, сливи, виноград, а також сота з духмяним медом.

Багато господарів додають до кошика пучки колосся пшениці та жита, щоб подякувати за хліб і попросити достатку на наступний рік. Також люди часто прикрашають свої святкові набори польовими квітами та запашними травами, наприклад, м'ятою та чебрецем.

Що цікаво, з Яблучним Спасом пов'язана одна з найвідоміших народних традицій. До освячення в церкві люди намагалися не їсти яблук нового врожаю. Лише після святкового богослужіння та окроплення свяченою водою родина сідала за стіл і куштувала перше яблуко. Існує повір'я, що перший з'їдений у цей день соковитий фрукт здатний здійснити найзаповітніше бажання, якщо загадати його під час першого укусу.

На Другий Спас господарі часто пригощали освяченими яблуками й солодкими пирогами сусідів, дітей, а особливо тих, хто потребував допомоги чи опинився в скруті. До речі, оминати увагою нужденних у цей день вважали поганою прикметою.

Що освячують на Спаса / Фото Magnific

Крім цього, господині готували різноманітні страви з яблуками. Зокрема, пекли пісні пироги, варили варення, запікали фрукти з медом та горіхами, адже свято припадає на період Успенського посту.