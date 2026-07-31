За суворістю він не поступається Великому посту, але проходить набагато легше завдяки щедрому літньому врожаю свіжих овочів, фруктів та ягід. У народі цей період часто називають Спасівкою, оскільки саме на цей час припадають свята Маковія та Яблучного Спаса, пише 24 Канал.

Коли починається Успенський піст у 2026 році

За новоюліанським календарем Успенський піст щороку триває рівно два тижні – з 1 по 14 серпня, а вже 15 серпня віряни відзначають Успіння Богородиці. Попри коротку тривалість, він вимагає від людей особливої духовної підготовки та самодисципліни. Головна мета цього періоду полягає в очищенні думок, молитві та милосерді до близьких.

Що не можна їсти в Успенський піст

Щодо харчування, Успенський піст передбачає відмову від усіх продуктів тваринного походження. Зокрема, це стосується м'яса, молочних страв, яєць та будь-яких виробів на їхній основі. Втім, рибу дозволяється споживати лише один раз за весь піст, а саме 6 серпня, у день свята Преображення Господнього.

В інші дні основу раціону складають сезонні овочі, каші, гриби, горіхи, медові ласощі й стиглі фрукти, які насичують організм без порушення церковних правил.

Заборони на Успенський піст

Поруч з тілесними обмеженнями важливу роль відіграють духовні заборони. Під час Успенського посту не варто влаштовувати гучні гуляння, танцювати та зловживати алкоголем. Також у цей період Церква не проводить обряд вінчання.

Найголовніше застереження полягає в тому, щоб уникати сварок, лихослів'я, заздрощів і образ. Адже якщо людина постить лише шлунком, але тримає в серці гнів чи злобу, такий піст втрачає будь-яку цінність.

Раніше наша редакція публікувала привітання з початком Успенського посту.