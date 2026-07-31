По строгости он не уступает Большому посту, но переносится гораздо легче благодаря обильному летнему урожаю свежих овощей, фруктов и ягод. В народе этот период часто называют Спасовкой, поскольку именно на это время приходятся праздники Маковия и Яблочного Спаса, пишет 24 Канал.

Когда начинается Успенский пост в 2026 году

По новоюлианскому календарю Успенский пост ежегодно длится ровно две недели – с 1 по 14 августа, а уже 15 августа верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Несмотря на короткую продолжительность, он требует от людей особой духовной подготовки и самодисциплины. Главная цель этого периода заключается в очищении мыслей, молитве и милосердии по отношению к близким.

Что нельзя есть в Успенский пост

Что касается питания, Успенский пост предполагает отказ от всех продуктов животного происхождения. В частности, это касается мяса, молочных блюд, яиц и любых продуктов на их основе. Впрочем, рыбу разрешается употреблять только один раз за весь пост, а именно 6 августа, в день праздника Преображения Господня.

В остальные дни основу рациона составляют сезонные овощи, каши, грибы, орехи, медовые лакомства и спелые фрукты, которые насыщают организм без нарушения церковных правил.

Запреты на Успенский пост

Наряду с телесными ограничениями важную роль играют духовные запреты. Во время Успенского поста не следует устраивать шумные гуляния, танцевать и злоупотреблять алкоголем. Также в этот период Церковь не проводит обряд венчания.

Самое главное предостережение заключается в том, чтобы избегать ссор, сквернословия, зависти и обид. Ведь если человек постится только желудком, но хранит в сердце гнев или злобу, такой пост теряет всякую ценность.

Ранее наша редакция публиковала поздравления с началом Успенского поста.