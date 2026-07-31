Він символізує подяку за новий урожай і поєднує в собі глибокі релігійні традиції з прадавніми народними обрядами. Детальніше про це – розповідає 24 Канал.

Що освячують на Маковія: список продуктів

Головним символом свята залишається святковий букет – "маковійчик", який віряни збирають власноруч і несуть до храму. Основою такого оберега завжди слугують великі стиглі голівки маку та колоски пшениці чи жита, які уособлюють багатий урожай і достаток. До композиції обов'язково додають запашну м'яту, чебрець, любисток, деревій і яскраві польові волошки.

Народні повір'я кажуть, що освячені квіти й трави набувають цілющої сили, тому освячений букет зберігають удома за іконами протягом усього року для захисту від хвороб та лихого ока.

Крім обрядових букетів, до святкового кошика кладуть свіжий мед нового врожаю, медові стільники та питну воду. Оскільки з цього дня розпочинається суворий двотижневий Успенський піст, на святковий стіл ставлять виключно пісні страви.

Традиційним частуванням на Медовий Спас є шулики, або ламанці – пісні коржі, які дрібно ламають у глибоку миску та рясно заливають солодким соусом з розтертого маку, води та свіжого меду.

Що покласти в кошик на Маковія / Фото Magnific

Молитви на Маковія

Владико Господи святий, у вишніх живеш і всевидячим Твоїм оком споглядаєш на всі творіння! Тобі прихиляються душі й тіла, тобі молимося, Святе святих, простягни руку Твою невидиму і благослови всіх нас, і прости нам всяке прогрішення вільне й мимовільне, словом чи ділом скоєне. Даруй нам, Господи, розчулення, даруй сльози смирення душі на очищення від багатьох гріхів наших, даруй волю Твою, милість світові Твоєму і нам, негідним рабом Твоїм, бо благословенне і прославлене є ім’я Твоє нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

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Нехай воскресне Бог, і розвіються вороги Його, і нехай біжать від Лиця Його ненависники Його. Як щезає дим, нехай щезнуть. Як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від тих, хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє: радуйся, Пречесний і Животворчий Хресте Господній, що проганяєш бісів силою розп’ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов, і подолав силу диявола, і дарував нам тебе, Хрест Свій Чесний, на прогнання всякого супротивника. О, Пречесний і Животворчий Хресте Господній, допомагай мені зі Святою Владичицею, Дівою Богородицею, і з усіма святими навіки. Амінь.

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З висоти зійшов Ти, милосердний, благоволив перебувати три дні в гробі, щоб нас звільнити від пристрастей, – життя і воскресіння наше, Господи, слава Тобі! Повставши з гробу, померлих ти спорудив, і Адама воскресив, і Єва радіє про твоє воскресіння, і межі світу торжествують про твоє повстання з мертвих, Многомилостивий. Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови спадщину твою, перемоги православним християнам над чужими даруючи й хрестом твоїм зберігаючи Твій народ. З небес милостиво дивлячись, жебраків приймаючи, відвідай нас, знемоглих від гріхів, владика Всемилостивий: за молитвами Богородиці даруй душам нашим велику милість. Стражданнями святих, які вони за тебе зазнали, умилостився, Господи, і всі наші хвороби зціли, тобі, Чоловіколюбцю, молимося. Сім стовпів Премудрості Божої й сім світильників яскравих Божественного світла, Маккавеї премудрі, перш мучеників найбільші мученики! З ними Бога всього світу моліть про порятунок шанують вас. Амінь.

Дивіться привітання зі святом Маковія у прозі та віршах – у нашому матеріалі.