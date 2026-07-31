Он символизирует благодарность за новый урожай и объединяет глубокие религиозные традиции с древними народными обрядами. Детальнее об этом – рассказывает 24 Канал.

Что освящают на Маковея: список продуктов

Главным символом праздника остается праздничный букет – "маковейчик", который верующие собирают собственноручно и несут в храм. Основой такого оберега всегда служат большие спелые головки мака и колосья пшеницы или ржи, олицетворяющие богатый урожай и обилие. К композиции обязательно добавляют душистую мяту, чабрец, любисток, тысячелистник и яркие полевые васильки.

Народные поверья говорят, что освященные цветы и травы приобретают целебную силу, поэтому освященный букет хранят дома за иконами в течение всего года для защиты от болезней и плохого глаза.

Кроме обрядовых букетов, в праздничную корзину кладут свежий мед нового урожая, медовые соты и питьевую воду. Поскольку с этого дня начинается суровый двухнедельный Успенский пост, на праздничный стол ставят только постные блюда.

Традиционным угощением на Медовый Спас являются коршуны, или ломаные – песни лепешки, которые мелко ломают в глубокую миску и обильно заливают сладким соусом из растертого мака, воды и свежего меда.

Что положить в корзину на Маковея / Фото Magnific

Молитвы на Маковея

Владико Господи святий, у вишніх живеш і всевидячим Твоїм оком споглядаєш на всі творіння! Тобі прихиляються душі й тіла, тобі молимося, Святе святих, простягни руку Твою невидиму і благослови всіх нас, і прости нам всяке прогрішення вільне й мимовільне, словом чи ділом скоєне. Даруй нам, Господи, розчулення, даруй сльози смирення душі на очищення від багатьох гріхів наших, даруй волю Твою, милість світові Твоєму і нам, негідним рабом Твоїм, бо благословенне і прославлене є ім’я Твоє нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

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Нехай воскресне Бог, і розвіються вороги Його, і нехай біжать від Лиця Його ненависники Його. Як щезає дим, нехай щезнуть. Як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від тих, хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє: радуйся, Пречесний і Животворчий Хресте Господній, що проганяєш бісів силою розп’ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов, і подолав силу диявола, і дарував нам тебе, Хрест Свій Чесний, на прогнання всякого супротивника. О, Пречесний і Животворчий Хресте Господній, допомагай мені зі Святою Владичицею, Дівою Богородицею, і з усіма святими навіки. Амінь.

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З висоти зійшов Ти, милосердний, благоволив перебувати три дні в гробі, щоб нас звільнити від пристрастей, – життя і воскресіння наше, Господи, слава Тобі! Повставши з гробу, померлих ти спорудив, і Адама воскресив, і Єва радіє про твоє воскресіння, і межі світу торжествують про твоє повстання з мертвих, Многомилостивий. Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови спадщину твою, перемоги православним християнам над чужими даруючи й хрестом твоїм зберігаючи Твій народ. З небес милостиво дивлячись, жебраків приймаючи, відвідай нас, знемоглих від гріхів, владика Всемилостивий: за молитвами Богородиці даруй душам нашим велику милість. Стражданнями святих, які вони за тебе зазнали, умилостився, Господи, і всі наші хвороби зціли, тобі, Чоловіколюбцю, молимося. Сім стовпів Премудрості Божої й сім світильників яскравих Божественного світла, Маккавеї премудрі, перш мучеників найбільші мученики! З ними Бога всього світу моліть про порятунок шанують вас. Амінь.

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