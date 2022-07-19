Іменини: хто в цей день святкує день Ангела

19 липня день Ангела святкують Антон, Анатолій, Гліб, Архип, Уляна, Олександр, Федір, Валентин. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.

Читайте також Обережно, небезпечно: що не можна гріти в мікрохвильовці

Цей день в Україні та світі

День нових друзів;

День тренера в Україні;

У 1695 році вперше в історії розмістили оголошення про знайомство;

У 1822 році зробили першу в історії фотографію. Її автором став французький учений Жозеф Н'єпс;

У 1900 році відкрили Паризьке метро;

У 2003 році у Відні була проведена перша у світі операція з пересадки язика.

Свято в церковному календарі

19 липня вшановується пам'ять монаха-відлюдника Сисоя Великого, який був послідовником Андрія Великого та священномученика Вермія.

Прикмети 19 липня

Чуєте гучний гуркіт грому – до негоди;

Місяць на небі блискучий та білий – чекайте холодної погоди без опадів;

Почало жовтіти листя – до ранньої осені.

Що не можна робити 19 липня

– Сьогодні не радять поспішати з важливими справами;

– Не радять на Сисоя займатися консервуванням;

– Не можна дивитися у люстерко до сходу сонця.