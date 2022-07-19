Іменини: хто в цей день святкує день Ангела
19 липня день Ангела святкують Антон, Анатолій, Гліб, Архип, Уляна, Олександр, Федір, Валентин. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.
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Цей день в Україні та світі
- День нових друзів;
- День тренера в Україні;
- У 1695 році вперше в історії розмістили оголошення про знайомство;
- У 1822 році зробили першу в історії фотографію. Її автором став французький учений Жозеф Н'єпс;
- У 1900 році відкрили Паризьке метро;
- У 2003 році у Відні була проведена перша у світі операція з пересадки язика.
Свято в церковному календарі
19 липня вшановується пам'ять монаха-відлюдника Сисоя Великого, який був послідовником Андрія Великого та священномученика Вермія.
Прикмети 19 липня
- Чуєте гучний гуркіт грому – до негоди;
- Місяць на небі блискучий та білий – чекайте холодної погоди без опадів;
- Почало жовтіти листя – до ранньої осені.
Що не можна робити 19 липня
– Сьогодні не радять поспішати з важливими справами;
– Не радять на Сисоя займатися консервуванням;
– Не можна дивитися у люстерко до сходу сонця.