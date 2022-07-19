Именины: кто в этот день празднует день Ангела

19 июля день Ангела празднуют Антон, Анатолий, Глеб, Архип, Ульяна, Александр, Федор, Валентин. Поздравьте их с именинами прозой, стихами или красивыми картинками.

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Этот день в Украине и мире

День новых друзей;

День тренера в Украине;

В 1695 году впервые в истории разместили объявления о знакомстве;

В 1822 году была сделана первая в истории фотография. Ее автором стал французский ученый Жозеф Ньепс;

В 1900 году открыли Парижское метро;

В 2003 году в Вене была проведена первая в мире операция по пересадке языка.

Праздник в церковном календаре

19 июля почитается память монаха-отшельника Сысоя Великого, который был последователем Андрея Великого и священномученика Вермия.

Приметы 19 июля

Слышите громкий грохот грома – к ненастью;

Луна на небе блестящая и белая – ждите холодной погоды без осадков;

Начали желтеть листья – до ранней осени.

Что нельзя делать 19 июля

– Сегодня не советуют спешить с важными делами;

– Не советуют на Сысоя заниматься консервированием;

– Нельзя смотреть в зеркало до восхода солнца.