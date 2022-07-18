Іменини: хто в цей день святкує день Ангела

18 липня день Ангела святкують Анна, Василь, Єлизавета, Сергій, Кирило, Геннадій та Варвара. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.

Читайте також Обережно, небезпечно: що не можна гріти в мікрохвильовці

Цей день в Україні та світі

Міжнародний день "Тетріса";

День Нельсона Мандели;

У 1925 році в США жінкам офіційно дозволили водити авто;

У 1957 році Торгова палата США встановила національний свято – День Хот-дога.

Свято в церковному календарі

18 липня вшановується пам'ять візантійського ченця Афанасія Афонського. Він зилишився без батьків, тож на виховання його взяла черниця. Вона навчала його молитвам та правильно виховувала. Згодом Афанасій прийняв постриг та став самітником. Він навіть зважився на подвиг безмовності.

Прикмети 18 липня

Якщо молодий місяць яскраво світить – чекайте восени теплої і сухої погоди;

Хмарно і не видно зірок – до непогоди.

Що не можна робити 18 липня

– Не можна в цей день нікому заздрити. Якщо ви зурочите людину, то це до вас повернеться бумерангом;

– Опівночі не радять виходити з дому наодинці;

– Сьогодні не радять бути ощадливими та скупими, адже це може призвести до безгрошів'я родини;

– У цей день не радять працювати після заходу сонця.