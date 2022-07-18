Именины: кто в этот день празднует день Ангела
18 июля день Ангела празднуют Анна, Василий, Елизавета, Сергей, Кирилл, Геннадий и Варвара. Поздравьте их с именинами прозой, стихами или красивыми картинками.
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Этот день в Украине и мире
- Международный день "Тетриса";
- День Нельсона Манделы;
- В 1925 году в США женщинам официально разрешили водить автомобиль;
- В 1957 году Торговая палата США установила национальный праздник – День Хот-Дога.
Праздник в церковном календаре
18 июля почитается память византийского монаха Афанасия Афонского. Он остался без родителей, поэтому на воспитание его взяла монахиня. Она учила его молитвам и правильно воспитывала. Впоследствии Афанасий принял постриг и стал отшельником. Он даже решился на подвиг безмолвия.
Приметы 18 июля
- Если молодая луна ярко светит – ждите осенью теплой и сухой погоды;
- Облачно и не видно звезд – к ненастью.
Что нельзя делать 18 июля
– Нельзя в этот день никому завидовать. Если вы сглазите человека, то это к вам вернется бумерангом;
– В полночь не советуют выходить из дома наедине;
– Сегодня не советуют быть бережливыми и скупыми, ведь это может привести к безденежью семьи;
– В этот день не советуют работать после заката.