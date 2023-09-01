Яке сьогодні, 1 вересня, свято – що не можна робити в цей день
1 вересня в Україні святкують День знань. Християни вшановують пам'ять Симеона Стовпника. Що не можна робити в цей день та прикмети дізнавайтесь нижче.
1 вересня у церковному календарі – день пам'яті святого Симеона Стовпника, пише 24 Канал. Він народився в Каппадокії, де з дитинства цікавився християнством та Святими писаннями.
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У 18 років Симеон вирішив стати ченцем та пішов у монастир. Прийнявши постриг, він багато молився та постив, а тому став творити чуда. До нього почали приходили люди, що не сподобалося монаху. Спершу він оселився в печері, а потім звів стовп та почав жити на ньому. За це його й назвали Стовпником.
- Зауважимо, з 1 вересня ПЦУ та УГКЦ переходять на новий календар. У цей день починається новий церковний рік.
Що не можна робити сьогодні
- У цей день не можна підмітати та прибирати – може спричинити негаразди.
- Сьогодні заборонено сваритися та лихословити.
- Не можна в цей день журитися та засмучуватись через дрібниці.
- Краще сьогодні не вирушати в подорож.
Прикмети на 1 вересня
- Дме вітер з півночі – до холодної осені, з півдня – до теплої.
- Похмурий день – восени буде дощити.
- Туман зранку обіцяє сніжну зиму.
День в Україні та світі
День знань. Це свято встановили в Україні у 1999 році. У цей день офіційно розпочинається черговий навчальний рік для школярів та студентів.