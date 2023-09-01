1 вересня у церковному календарі – день пам'яті святого Симеона Стовпника, пише 24 Канал. Він народився в Каппадокії, де з дитинства цікавився християнством та Святими писаннями.

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У 18 років Симеон вирішив стати ченцем та пішов у монастир. Прийнявши постриг, він багато молився та постив, а тому став творити чуда. До нього почали приходили люди, що не сподобалося монаху. Спершу він оселився в печері, а потім звів стовп та почав жити на ньому. За це його й назвали Стовпником.

Зауважимо, з 1 вересня ПЦУ та УГКЦ переходять на новий календар. У цей день починається новий церковний рік.

Іменини 1 вересня святкують Семен, Марфа, Наталія, Семен, Татіана.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна підмітати та прибирати – може спричинити негаразди.

Сьогодні заборонено сваритися та лихословити.

Не можна в цей день журитися та засмучуватись через дрібниці.

Краще сьогодні не вирушати в подорож.

Прикмети на 1 вересня

Дме вітер з півночі – до холодної осені, з півдня – до теплої.

Похмурий день – восени буде дощити.

Туман зранку обіцяє сніжну зиму.

День в Україні та світі

День знань. Це свято встановили в Україні у 1999 році. У цей день офіційно розпочинається черговий навчальний рік для школярів та студентів.