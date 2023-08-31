Зазвичай в цей день на шкільному подвір'ї збираються учні, вчителі та батьки, де відбувається урочиста частина – промови вчителів, виступи з піснями та віршами. Втім, у багатьох містах цього не буде, адже діти навчаються онлайн через війну, розв'язану Росією проти України. Аби підбадьорити діток, привітаймо їх гарними картинками, зібраними 24 Каналом.

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Картинки-привітання з Днем знань



День знань / Фото Pinterest



День знань / Фото Pinterest



З 1 вересня / Фото з ютубу



З Днем знань / Фото Dosvit



День знань / Фото з фейсбуку



З Днем знань / Фото "Телеграф"



З 1 вересня / Фото Pinterest