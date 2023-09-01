1 сентября в церковном календаре – день памяти святого Симеона Столбника, пишет 24 Канал. Он родился в Каппадокии, где с детства интересовался христианством и писаниями.

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В 18 лет Симеон решил стать монахом и отправился в монастырь. Приняв постриг, он много молился и постился, а потому стал творить чудеса. К нему стали приходить люди, что не понравилось монаху. Сначала он поселился в пещере, а потом поднял столб и стал жить на нем. За это его и назвали Столбником.

С 1 сентября ПЦУ и УГКЦ переходят на новый календарь. В этот день начинается новый церковный год.

Именины 1 сентября отмечают Семен, Марфа, Наталья, Семен, Татиана.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя подметать и убирать - может привести к неурядицам.

Сегодня запрещено ссориться и злословить.

Нельзя в этот день печалиться и расстраиваться по пустякам.

Лучше сегодня не отправляться в путешествие.

Приметы на 1 сентября

Дует ветер с севера – до холодной осени, с юга – до теплой.

Пасмурный день – осенью будет дождь.

Туман утром обещает снежную зиму.

День в Украине и мире

День знаний. Этот праздник был установлен в Украине в 1999 году. В этот день официально начинается очередной учебный год для школьников и студентов.