Яке церковне свято 22 липня: чию пам'ять вшановують сьогодні
22 липня вшановується пам'ять святої рівноапостольної Марії Магдалини. Вважається, що сьогодні особливо потрібно молитися до неї жінкам, зокрема за здоров'я. Кажуть, що жінка-мироносиця чує прохання та допомагає.
За народними прикметами, у свято жінкам варто відкласти всю роботу, окрім миття вікон та прання фіранок. Наші предки у цей день збирали у лісі ягоди, з яких потім готували варення. Більше розповість LifeStyle 24.
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День пам'яті святої рівноапостольної Марії Магдалини
Марію Магдалину дуже шанували у давні часи й зараз також. Жінка була вірною Ісусові Христові та поширювала християнську віру. З Сином Божим познайомилася, коли її охопили біси. Господь тоді помолився і допоміг їх позбутися. Церковні перекази стверджують, що Марія Магдалина першою побачила Ісуса Христа на Великдень, сталося це вранці. Згодом про його воскресіння дізналися й інші люди.
Що не можна робити
- Не можна злитися, сваритися та лихословити.
- Жінкам не варто йти працювати на город або в поле.
- Заборонено відмовляти у допомозі нужденним.
- Якщо у цей день буде гроза, то краще закрити вікна і двері, щоб у будинок не пройшла нечисть
Народні прикмети
- Туман – до хорошої та безвітряної погоди.
- Гроза – до щедрого врожаю сіна.
- Якщо буде багато роси, то льон погано вродить.
- Якщо почуєте грім, то чекайте на сильну зливу.
Що ще відзначають
Щороку на 22 липня припадає День літнього відпочинку. Таке свято запровадили у 2015 році. У цей день традиційно говорять про те, що важливо відпочивати від роботи, зокрема й брати відпустки.
Крім того, сьогодні відзначається День манго. Цей фрукт полюбляє багато людей з різних країн світу, тому під час події готують різні страви з нього або експериментують. Десь проводяться тематичні заходи.