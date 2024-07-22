По народным приметам, в праздник женщинам стоит отложить всю работу, кроме мытья окон и стирки занавесок. Наши предки в этот день собирали в лесу ягоды, из которых потом готовили варенье. Больше расскажет LifeStyle 24.

Не пропустите Календарь религиозных праздников на июль 2024 года: что будут отмечать украинцы

День памяти святой равноапостольной Марии Магдалины

Марию Магдалину очень уважали в древние времена и сейчас тоже. Женщина была верной Иисусу Христу и распространяла христианскую веру. С Сыном Божьим познакомилась, когда ее охватили бесы. Господь тогда помолился и помог от них избавиться. Церковные предания утверждают, что Мария Магдалина первой увидела Иисуса Христа на Пасху, произошло это утром. Впоследствии о его воскресении узнали и другие люди.

Что нельзя делать

Нельзя злиться, ссориться и сквернословить.

Женщинам не стоит идти работать на огород или в поле.

Запрещено отказывать в помощи нуждающимся.

Если в этот день будет гроза, то лучше закрыть окна и двери, чтобы в дом не прошла нечисть

Народные приметы

Туман – к хорошей и безветренной погоде.

Гроза – к щедрому урожаю сена.

Если будет много росы, то лен плохо уродится.

Если услышите гром, то ждите сильного ливня.

Что еще отмечают

Каждый год на 22 июля приходится День летнего отдыха. Такой праздник ввели в 2015 году. В этот день традиционно говорят о том, что важно отдыхать от работы, в том числе и брать отпуска.

Кроме того, сегодня отмечается День манго. Этот фрукт любит много людей из разных стран мира, поэтому во время события готовят различные блюда из него или экспериментируют. Где-то проводятся тематические мероприятия.