За народними прикметами, у свято жінкам варто відкласти всю роботу, окрім миття вікон та прання фіранок. Наші предки у цей день збирали у лісі ягоди, з яких потім готували варення. Більше розповість LifeStyle 24.

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День пам'яті святої рівноапостольної Марії Магдалини

Марію Магдалину дуже шанували у давні часи й зараз також. Жінка була вірною Ісусові Христові та поширювала християнську віру. З Сином Божим познайомилася, коли її охопили біси. Господь тоді помолився і допоміг їх позбутися. Церковні перекази стверджують, що Марія Магдалина першою побачила Ісуса Христа на Великдень, сталося це вранці. Згодом про його воскресіння дізналися й інші люди.

Що не можна робити

Не можна злитися, сваритися та лихословити.

Жінкам не варто йти працювати на город або в поле.

Заборонено відмовляти у допомозі нужденним.

Якщо у цей день буде гроза, то краще закрити вікна і двері, щоб у будинок не пройшла нечисть

Народні прикмети

Туман – до хорошої та безвітряної погоди.

Гроза – до щедрого врожаю сіна.

Якщо буде багато роси, то льон погано вродить.

Якщо почуєте грім, то чекайте на сильну зливу.

Що ще відзначають

Щороку на 22 липня припадає День літнього відпочинку. Таке свято запровадили у 2015 році. У цей день традиційно говорять про те, що важливо відпочивати від роботи, зокрема й брати відпустки.

Крім того, сьогодні відзначається День манго. Цей фрукт полюбляє багато людей з різних країн світу, тому під час події готують різні страви з нього або експериментують. Десь проводяться тематичні заходи.