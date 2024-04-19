Дівчата, які ще не вийшли заміж, вишивали різноманітні полотна на майбутнє весілля. У свято також намагалися виносити попраний одяг та білизну на вулицю, аби речі сохли на сонці, – це було до добра, передає LifeStyle 24.
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День пам'яті преподобного Івана Печерника
Життя Івана Печерника припадає на XVIII століття. Присвятити себе духовності він вирішив у молодому віці. Одного разу чоловік відправився до лаври святого Харитона, що біля Мертвого моря. Саме там отримав своє прізвисько.
Що не можна робити
- Не можна пити алкоголь, їсти м'ясні та молочні продукти, оскільки триває Великий піст.
- Не варто одягати брудні та старі речі, бо притягнете нещастя та хвороби.
- Краще не відмовляти у допомозі нужденним, адже опинитеся у скруті.
- Не варто брати чужий одяг, інакше накличете проблеми.
Народні прикмети
- Дощ – до жаркого та сонячного червня.
- Якщо надворі буде тепло, то чекайте на холодний травень.
- Якщо вже прилетіли ластівки, то морози відступають.
- Безхмарний день – до хорошого врожаю.
Що ще відзначають
Щороку 19 квітня відзначається День поезії й творчого мислення. Ця подія присвячується творчим людям, у яких багата уява та особливий підхід до тих чи інших речей. Вони можуть сприймати наш світ по-іншому.
У Сполучених Штатах Америки сьогодні День часнику. Цей продукт використовують для чималої кількості страв, адже він додає пікантного смаку та аромату.