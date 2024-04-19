Дівчата, які ще не вийшли заміж, вишивали різноманітні полотна на майбутнє весілля. У свято також намагалися виносити попраний одяг та білизну на вулицю, аби речі сохли на сонці, – це було до добра, передає LifeStyle 24.

Важливо Залишилось два тижні: коли українці святкуватимуть Великдень у 2024 році

День пам'яті преподобного Івана Печерника

Життя Івана Печерника припадає на XVIII століття. Присвятити себе духовності він вирішив у молодому віці. Одного разу чоловік відправився до лаври святого Харитона, що біля Мертвого моря. Саме там отримав своє прізвисько.

Що не можна робити

Не можна пити алкоголь, їсти м'ясні та молочні продукти, оскільки триває Великий піст.

Не варто одягати брудні та старі речі, бо притягнете нещастя та хвороби.

Краще не відмовляти у допомозі нужденним, адже опинитеся у скруті.

Не варто брати чужий одяг, інакше накличете проблеми.

Народні прикмети

Дощ – до жаркого та сонячного червня.

Якщо надворі буде тепло, то чекайте на холодний травень.

Якщо вже прилетіли ластівки, то морози відступають.

Безхмарний день – до хорошого врожаю.

Що ще відзначають

Щороку 19 квітня відзначається День поезії й творчого мислення. Ця подія присвячується творчим людям, у яких багата уява та особливий підхід до тих чи інших речей. Вони можуть сприймати наш світ по-іншому.

У Сполучених Штатах Америки сьогодні День часнику. Цей продукт використовують для чималої кількості страв, адже він додає пікантного смаку та аромату.