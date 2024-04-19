Дівчата, які ще не вийшли заміж, вишивали різноманітні полотна на майбутнє весілля. У свято також намагалися виносити попраний одяг та білизну на вулицю, аби речі сохли на сонці, – це було до добра, передає LifeStyle 24.

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День пам'яті преподобного Івана Печерника

Життя Івана Печерника припадає на XVIII століття. Присвятити себе духовності він вирішив у молодому віці. Одного разу чоловік відправився до лаври святого Харитона, що біля Мертвого моря. Саме там отримав своє прізвисько.

Що не можна робити

  • Не можна пити алкоголь, їсти м'ясні та молочні продукти, оскільки триває Великий піст.
  • Не варто одягати брудні та старі речі, бо притягнете нещастя та хвороби.
  • Краще не відмовляти у допомозі нужденним, адже опинитеся у скруті.
  • Не варто брати чужий одяг, інакше накличете проблеми.

Народні прикмети

  • Дощ – до жаркого та сонячного червня.
  • Якщо надворі буде тепло, то чекайте на холодний травень.
  • Якщо вже прилетіли ластівки, то морози відступають.
  • Безхмарний день – до хорошого врожаю.

Що ще відзначають

Щороку 19 квітня відзначається День поезії й творчого мислення. Ця подія присвячується творчим людям, у яких багата уява та особливий підхід до тих чи інших речей. Вони можуть сприймати наш світ по-іншому.

У Сполучених Штатах Америки сьогодні День часнику. Цей продукт використовують для чималої кількості страв, адже він додає пікантного смаку та аромату.