Девушки, которые еще не вышли замуж, вышивали различные полотна на будущую свадьбу. В праздник также пытались выносить постиранную одежду и белье на улицу, чтобы вещи сохли на солнце, – это было к добру, передает LifeStyle 24.

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День памяти преподобного Иоанна Печерника

Жизнь Иоанна Печерника приходится на XVIII век. Посвятить себя духовности он решил в молодом возрасте. Однажды мужчина отправился в лавру святого Харитона, что у Мертвого моря. Именно там получил свое прозвище.

Что нельзя делать

Нельзя пить алкоголь, есть мясные и молочные продукты, поскольку продолжается Великий пост.

Не стоит одевать грязные и старые вещи, потому что притянете несчастья и болезни.

Лучше не отказывать в помощи нуждающимся, ведь окажетесь в беде.

Не стоит брать чужую одежду, иначе накличете проблемы.

Народные приметы

Дождь – к жаркому и солнечному июню.

Если на улице будет тепло, то ждите холодный май.

Если уже прилетели ласточки, то морозы отступают.

Безоблачный день – к хорошему урожаю.

Что еще отмечают

Ежегодно 19 апреля отмечается День поэзии и творческого мышления. Это событие посвящается творческим людям, у которых богатое воображение и особый подход к тем или иным вещам. Они могут воспринимать наш мир по-другому.

В Соединенных Штатах Америки сегодня День чеснока. Этот продукт используют для большого количества блюд, ведь он добавляет пикантного вкуса и аромата.