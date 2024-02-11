Додадуть нотку пристрасті: 7 іспанських імен для дівчаток

Іспанські імена – це про неймовірну енергію, пристрасть, сексуальність та спокусливість. Харизма, яку випромінюють їхні власники, іноді здатна закрутити голову та викликати бурю емоцій.

24 Канал підготував добірку іспанських імен для дівчаток. Обирайте для своєї дочки той варіант, який сподобається найбільше.

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Добірка іспанських жіночих імен

Ім'я Розалія колись належало правительці Сицилії. Воно утворилося від латинського слова "rosa", яке перекладається як "троянда".

Ім'я Сільвія тісно пов'язане з римською міфологією. Окрім Іспанії, воно також популярне у Франції, Сполучених Штатах Америки, Швеції та Італії. Походить від латинського слова "silva", яке означає "лісова", "та, яка любить ліс", "живе в лісах".

Ім'я Глорія з'явилося у Стародавньому Римі. Воно трактується як "слава" або "щастя". Вважається, що це ім'я має неймовірно сильну енергетику.

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Ім'я Ельвіна має іспанське, естонське та німецьке коріння. Тому однієї версії його походження не існує. Означає "світла", "бліда", "біла", "ніжна", "принцеса", "подруга".

Ім'я Алісія в Україні може звучати як Аліса – це більш поширена форма. Воно трактується як "благородна", "має шляхетне, знатне походження".

Ім'я Урсула у багатьох людей асоціюється з фільмами, мультиками або серіалами. Воно має латинське походження та перекладається як "ведмедиця".

Ім'я Міранда можна побачити у п'єсі "Буря", яку написав Вільям Шекспір. Вважається, що саме цей автор його придумав. Ім'я означає "дивна", "чудова", "гідна захоплення".