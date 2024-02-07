24 Канал склав список європейських імен для дівчаток. Перегляньте нашу добірку, якщо незабаром чекаєте на донечку.

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Добірка європейських імен для дівчат

Ім'я Домініка має латинське походження та утворилося від чоловічого – Домінік. Воно означає "належить Господу" та є популярним у багатьох країнах світу.

Ім'я Мія прийшло до нас зі Швеції та трактується як "примхлива", "непокірна", "вперта". Також існує версія, що воно утворилося від імені Марія.

Ім'я Ліана – латинського походження та перекладається як "витонченість". Крім того, вважається, що воно має давньогрецьке коріння та означає "строга або сумна пісня".

Красиві імена для дівчаток / Фото Unsplash

За однією теорією, ім'я Маріанна з латинської мови перекладається як "морська". За іншою, утворилося з двох давньоєврейських імен – Анна і Марія та трактується як "дуже засмучена красуня" або "гірке благородство".

Ім'я Белла має декілька версій свого походження: латинську, слов'янську і португальську. Також його пов'язують з італійським словом "bella", яке перекладається як "прекрасна".

Ім'я Сабіна популярне як в Європі, так і у країнах Близького Сходу. З арабської мови перекладається як "терпляча", "нескорена", а з перської – "довгоочікувана".

Ім'я Даніела – давньоєврейського походження і трактується як "мій Бог – суддя", "вибрана Богом", "непідвладна Богу".