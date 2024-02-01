Сьогодні 24 Канал публікує добірку православних імен для дівчаток. Тут зібрані як популярні, так і більш рідкісні варіанти.

Краса 6 забутих жіночих імен, які знову в тренді

Список православних жіночих імен

Ім'я Євгенія виникло у Стародавній Греції. Воно означає "високошляхетна", "благородна", "нащадок шляхетного роду". Утворилося від чоловічого імені Євгеній.

Згідно з однією версією, ім'я Тетяна має давньоримське походження та з'явилося від чоловічого імені Татій. Інша теорія стверджує, що воно є давньогрецьким та перекладається як "засновниця", "упорядниця".

Ім'я Інна не є дуже популярним в Україні. Воно утворилося від латинського слова "inno", яке трактується як "протікати", "плавати", "текти". Тому й означає "бурхливий потік".

Ім'ям Єфросинія часто називали дітей за часів Київської Русі. Воно має давньогрецьке коріння та означає "радість", "веселощі".

Ім'я Оксана прийшло до нас зі Стародавньої Греції. Воно перекладається як "гостинність", "гостинна" або "гостя", "мандрівниця".

Ім'я Катерина також давньогрецького походження. Трактується як "непорочна", "чиста". Воно популярне у всьому світі, зокрема в Італії та Грузії.