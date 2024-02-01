Сегодня 24 Канал публикует подборку православных имен для девочек. Здесь собраны как популярные, так и более редкие варианты.

Красота 6 забытых женских имен, которые снова в тренде

Список православных женских имен

Имя Евгения возникло в Древней Греции. Оно означает "высокородная", "благородная", "потомок благородного рода". Образовалось от мужского имени Евгений.

Согласно одной версии, имя Татьяна имеет древнеримское происхождение и появилось от мужского имени Татий. Другая теория утверждает, что оно является древнегреческим и переводится как "основательница", "устроительница".

Имя Инна не является очень популярным в Украине. Оно образовалось от латинского слова "inno", которое трактуется как "протекать", "плавать", "течь". Поэтому и означает "бурный поток".

Именем Ефросиния часто называли детей во времена Киевской Руси. Оно имеет древнегреческие корни и означает "радость", "веселье".

Имя Оксана пришло к нам из Древней Греции. Оно переводится как "гостеприимство", "гостеприимная" или "гостья", "путешественница".

Имя Екатерина также древнегреческого происхождения. Трактуется как "непорочная", "чистая". Оно популярно во всем мире, в частности в Италии и Грузии.