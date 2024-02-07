24 Канал составил список европейских имен для девочек. Посмотрите нашу подборку, если вскоре ждете дочь.

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Подборка европейских имен для девочек

Имя Доминика имеет латинское происхождение и образовалось от мужского – Доминик. Оно означает "принадлежит Господу" и является популярным во многих странах мира.

Имя Мия пришло к нам из Швеции и трактуется как "капризная", "непокорная", "упрямая". Также существует версия, что оно образовалось от имени Мария.

Имя Лиана – латинского происхождения и переводится как "утонченность". Кроме того, считается, что оно имеет древнегреческие корни и означает "строгая или грустная песня".

Красивые имена для девочек / Фото Unsplash

По одной теории, имя Марианна с латинского языка переводится как "морская". По другой, образовалось из двух древнееврейских имен – Анна и Мария и трактуется как "очень расстроенная красавица" или "горькое благородство".

Имя Белла имеет несколько версий своего происхождения: латинскую, славянскую и португальскую. Также его связывают с итальянским словом "bella", которое переводится как "прекрасная".

Имя Сабина популярное как в Европе, так и в странах Ближнего Востока. С арабского языка переводится как "терпеливая", "непокоренная", а с персидского – "долгожданная".

Имя Даниэла – древнееврейского происхождения и трактуется как "мой Бог – судья", "избранная Богом", "неподвластная Богу".