24 Канал подготовил подборку испанских имен для девочек. Выбирайте для своей дочери тот вариант, который понравится больше всего.
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Подборка испанских женских имен
Имя Розалия когда-то принадлежало правительнице Сицилии. Оно образовалось от латинского слова "rosa", которое переводится как "роза".
Имя Сильвия тесно связано с римской мифологией. Кроме Испании, оно также популярно во Франции, Соединенных Штатах Америки, Швеции и Италии. Происходит от латинского слова "silva", которое означает "лесная", "та, которая любит лес", "живущая в лесах".
Имя Глория появилось в Древнем Риме. Оно трактуется как "слава" или "счастье". Считается, что это имя имеет невероятно сильную энергетику.
Как назвать дочь / Фото Canva
Имя Эльвина имеет испанские, эстонские и немецкие корни. Поэтому одной версии его происхождения не существует. Означает "светлая", "бледная", "белая", "нежная", "принцесса", "подруга".
Имя Алисия в Украине может звучать как Алиса – это более распространенная форма. Оно трактуется как "благородная", "имеет благородное, знатное происхождение".
Имя Урсула у многих людей ассоциируется с фильмами, мультиками или сериалами. Оно имеет латинское происхождение и переводится как "медведица".
Имя Миранда можно увидеть в пьесе "Буря", которую написал Уильям Шекспир. Считается, что именно этот автор его придумал. Имя означает "странная", "замечательная", "достойная восхищения".