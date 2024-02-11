24 Канал підготував добірку іспанських імен для дівчаток. Обирайте для своєї дочки той варіант, який сподобається найбільше.

Дуже красиві Звучать по-особливому: 7 чудових європейських імен для дівчаток

Добірка іспанських жіночих імен

Ім'я Розалія колись належало правительці Сицилії. Воно утворилося від латинського слова "rosa", яке перекладається як "троянда".

Ім'я Сільвія тісно пов'язане з римською міфологією. Окрім Іспанії, воно також популярне у Франції, Сполучених Штатах Америки, Швеції та Італії. Походить від латинського слова "silva", яке означає "лісова", "та, яка любить ліс", "живе в лісах".

Ім'я Глорія з'явилося у Стародавньому Римі. Воно трактується як "слава" або "щастя". Вважається, що це ім'я має неймовірно сильну енергетику.

Як назвати донечку / Фото Canva

Ім'я Ельвіна має іспанське, естонське та німецьке коріння. Тому однієї версії його походження не існує. Означає "світла", "бліда", "біла", "ніжна", "принцеса", "подруга".

Ім'я Алісія в Україні може звучати як Аліса – це більш поширена форма. Воно трактується як "благородна", "має шляхетне, знатне походження".

Ім'я Урсула у багатьох людей асоціюється з фільмами, мультиками або серіалами. Воно має латинське походження та перекладається як "ведмедиця".

Ім'я Міранда можна побачити у п'єсі "Буря", яку написав Вільям Шекспір. Вважається, що саме цей автор його придумав. Ім'я означає "дивна", "чудова", "гідна захоплення".