Подаруйте своїй дочці хорошу долю: 7 жіночих імен, які приносять щастя

Батьки хочуть для своїх дітей хорошої долі та неймовірного щастя. Тому часто обирають особливі імена, які випромінюють сильну енергетику.

24 Канал склав список жіночих імен, які приносять щастя. Крім того, їх досить легко запам'ятати, адже здебільшого складаються з трьох-чотирьох літер.

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Добірка імен для дівчаток

Ім'я Зоя прийшло до нас зі Стародавньої Греції. Слово "зое" трактується як "життя". Вважається, що це ім'я володіє потужною енергетикою, а його власниці мають хорошу долю. Тому батькам не варто хвилюватися.

Ім'я Лія – давньоєврейського походження та утворилося від імені Леах. Воно перекладається по-різному: "антилопа", "корова", "швидкий старт", "втомлена".

Ім'я Яна має декілька версій свого походження. Згідно з однією теорією, утворилося від імені Йоханан, яке означає "милість Божа". Згідно з іншим твердженням, ім'я походить від давньоримського бога Януса.

Список жіночих імен, які притягують щастя / Фото Unsplash

Ім'я Віра з'явилося у часи Стародавньої Греції. Воно трактується як "істинна", "справжня". Це ім'я приносить дівчатам щастя та дарує прекрасну долю.

Ім'я Ада має давньоєврейське коріння. Вважається, що це одна з форм імені Адена. Трактується як "прикраса".

Ім'я Юна з'явилося від дочки давньоримського бога Юпітера, яка називалася Юноною. Вона вважається покровителькою шлюбу, народження, суверенітету та жіночності. З латинської мови це ім'я перекладається як "єдина".

Ім'я Ольга свою найбільшу популярність здобуло у часи Київської Русі. Воно утворилося від імені Helga, яке поширене в Скандинавії, та означає "свята".