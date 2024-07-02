5 незвичних імен, які варто обрати для майбутньої донечки

Дуже красиво, коли дівчинці дають якесь незвичне ім'я. Воно робить її більш особливою не лише для батьків, але й для оточення. Крім того, підкреслює чарівність.

Редакція LifeStyle 24 зробила добірку жіночих імен, які заворожують та вражають. Обирайтеся гарний варіант для своєї майбутньої донечки!

Читайте також 5 незвичних чоловічих імен, які неймовірно звучать

Незвичні жіночі імена, які не залишать вас байдужими

Зореслава

Слов'янське ім'я Зореслава походить від чоловічого імені Зореслав. Воно складається з двох слів: "зоря" та "слава". Перекладається як "та, що озорена славою", "уславлена зорею" і "та, яка славить зорю". З власницями цього імені дуже цікаво та легко спілкуватися. Вони вміють знаходити спільну мову з будь-ким, а людей зачаровують своєю м'якістю та ласкавістю.

Афіна

Ім'я Афіна з'явилося у Стародавній Греції та трактується як "діва". Його також пов'язують з дочкою Зевса, яка була богинею мудрості та справедливої війни. У Київську Русь прийшло разом з християнством. Дівчатка з цим іменем легко піддаються вихованню. Вони виростають дуже комунікабельними, розумними та мудрими, тому зазвичай мають доволі багато друзів.

Добірка незвичних імен для дівчаток / Фото Freepik

Вау Для тих, хто чекає на донечку: 50 старовинних жіночих імен

Ніколь

Ім'я Ніколь – давньогрецького походження та означає "перемога людини". Також вважається, що воно має французьке та англійське коріння. Такі жінки вміють по-справжньому зачарувати будь-якого чоловіка. У них немає відбою від залицяльників. У сімейному житті йтимуть пліч-о-пліч з коханим.

Аврора

З латинської мови ім'я Аврора перекладається як "зоря" або "світанок". Згідно з міфологією, так раніше називалася богиня зорі та світанку. У дівчат, яким дають це ім'я, твердий, наполегливий та рішучий характер. У них багато вимог не лише до себе, але й до друзів та рідних, тому спілкуватися буває складно.

Еліна

Вважається, що ім'я Еліна має давньогрецьке, давньоєврейське та скандинавське коріння. Однієї версії щодо його походження немає. Трактується як "гречанка", "життя, дане Богом", "та, що сяє" або "світло". Жінки, яким належить це ім'я, відповідально ставляться до будь-якої справи, за яку беруться. Найкраще проявляють себе у творчих професіях.