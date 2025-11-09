Водночас мало хто знає, яке прізвище співачка мала до шлюбу з Ігорем Білозіром. Деталі дивіться в матеріалі 24 Каналу.

До заміжжя співачка Оксана Білозір мала прізвище Розумкевич. Його основа, найімовірніше, походить від слова "розум", що вказує на розумові здібності людини, як йдеться в книзі мовознавця Юліана Редько "Сучасні українські прізвища", або від прізвиська Розумко / Розумек / Розум.

Суфікс -евич (як і -анич, -ович) належить до патронімічних суфіксів, тобто таких, що вказують на походження від когось.

Отже, Розумкевич могло означати: "син Розумка" або "нащадок розумної людини".

Найбільше людей із прізвищем Розумкевич проживає саме у Львові. Це прізвище дуже рідкісне: у середньому серед понад пів мільйона мешканців Львова є лише одна людина з таким прізвищем. Про це йдеться на сайті генеалогічного товариства "Рідні".

