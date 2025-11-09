Під впливом ретроградного Меркурія люди стають більш дратівливими та конфліктними, а хтось навіть відмічає проблеми з технікою і транспортом, пише 24 Канал із посиланням на видання "Ліза".

Що таке ретроградний Меркурій?

Раніше розповідали, що ретроградний Меркурій проявляється у тому, що він нібито рухається у зворотному напрямку. Але це всього-на-всього оптична ілюзія, яка виникає через різницю у швидкості обертання Землі та Меркурія навколо Сонця.

За той час, коли Земля робить один оберт навколо Сонця, Меркурій встигає зробити понад чотири оберти довкола найбільшої зірки.

Такий ефект спостерігається 3-4 рази на рік, і кожен період триває приблизно три тижні.

Астрологи стверджують, що попри те, що всі планети мають час від часу ретроградний рух, саме Меркурій приносить більше шкоди. Ба більше, ця історія тягнеться ще з давніх часів, адже тоді ця планета також асоціювалась з різними невдачами та проблемами.

Та науковці, своєю чергою, стверджують, що не виявили зв'язку між розташуванням планет і подіями на планеті Земля.

Що не можна робити в ретроградний Меркурій?

Не варто вирушати та планувати далекі поїздки.

Ухвалення імпульсивних рішень призведе до проблем, а влаштування на нову роботу не принесе бажаного успіху.

Астрологи кажуть, що варто перенести переїзди у нові квартиру, місто чи країну на період, коли ретроградний Меркурій не буде активним.

Також не треба робити дорогі покупки та братись за нові проєкти.

