Чимало голлівудських красунь прийшли на кастинги до приквелу "Шаленого Макса". Та після низки обговорень автори проєкту вирішили, що Шарліз Терон у цьому проєкті замінить молода і талановита актриса Аня Тейлор-Джой.

За даними People, 24-річна американка перевтілиться у молоду імператрицю Фуріосе. Персонаж має чималу передісторію, яку автори фільму захотіли розказати у франшизі "Шалений Макс".

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Наразі всіх деталей приквелу не розсекречують. Відомо тільки, що у стрічці розкажуть про походження героїні та події, які передували зустрічі Фуріосе з Максом Рокатанським.

Головну ж роль виконає талановита Аня Тейлор-Джой. Дівчина добре відома глядачам за стрічками "Анна", "Спліт" і "Нові мутанти". Актриса досі оговтується від результатів кастингу. У мережі Аня Тейлор-Джой опублікувала вирізку зі статті про її нову роль у "Шаленому Максі", додавши емоджі мавпочки, яка закриває руками рот.

Окрім цього, у фільмі можна буде побачити Кріса Гемсворта та Яг'ю Абдул-Матіна II. Які ж ролі дістались голлівудським красеням – поки невідомо.

"Дуже шасливий стати частиною цієї франшизи, яка є цілим світом для мене, як для людини, що виросла в Австралії. "Шалений Макс" був вершиною і величезною причиною того, чому я взявся за акторську справу. Той факт, що я матиму честь не лише працювати з оригінальним автором стрічки Джорджом Міллером, але й брати участь у створенні історії походження Фуріосе, – неймовірно захоплює", – зазначив Кріс Гемсворт.

Реакція Шарліз Терон

Як відомо, у 2015 році роль Фуріосе виконувала оскароносна Шарліз Терон, яка своєю появою на екрані призвела фурор. Тому увага всіх кіноманів прикута до цієї новинки кіно.

Раніше актриса зізнавалась, що знає про створення приквелу "Шаленого Максу". Режисером та співавтором сценарію стрічки виступить Джордж Міллер, який співпрацював із Шарліз Терон на знімальному майданчику "Шаленого Макса: Дорога гніву". Кінозірка не приховувала, що ображене через те, що її не покликали на роль Фуріосе, адже ця героїня стала дуже близькою для неї.

"Так, це трішки образливо, звичайно. Мені дуже подобається ця героїня, і я вдячна, що вдалося перевтілитись в неї хоч раз. Я завжди буду згадувати це з любов'ю. Я б хотіла, щоб ця історія отримала продовження, але якщо Джордж Міллер відчуває, що треба мене замінити, я йому довіряю", – заявила Шарліз Терон.