Немало голливудских красавиц пришли на кастинги к приквелу "Безумного Макса". И после ряда обсуждений авторы проекта решили, что Шарлиз Терон в этом проекте заменит молодая и талантливая актриса Аня Тейлор-Джой.

По данным People, 24-летняя американка перевоплотится в молодую императрицу Фуриосе. Персонаж имеет немалую предысторию, которую авторы фильма захотели рассказать во франшизе "Безумный Макс".

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Сейчас всех деталей приквела не рассекречивают. Известно только, что в ленте расскажут о происхождении героини и событиях, которые предшествовали встрече Фуриосе с Максом Рокатанским.

Главную же роль исполнит талантливая Аня Тейлор-Джой. Девушка хорошо известна зрителям по лентам "Анна", "Сплит" и "Новые мутанты". Актриса до сих пор оправляется от результатов кастинга. В сети Аня Тейлор-Джой опубликовала вырезку из статьи о ее новой роли в "Безумном Максе", добавив эмоджи обезьянки, которая закрывает руками рот.

Кроме этого, в фильме можно будет увидеть Криса Хемсворта и Ягью Абдул-Матина II. Какие же роли достались голливудским красавцам – пока неизвестно.

"Очень счастлив стать частью этой франшизы, которая является целым миром для меня, как человека, выросшего в Австралии. "Безумный Макс" был вершиной и огромной причиной того, почему я взялся за актерское дело. Тот факт, что я буду иметь честь не только работать с оригинальным автором ленты Джорджом Миллером, но и участвовать в создании истории происхождения Фуриосе, – невероятно увлекает", – отметил Крис Хемсворт.

Реакция Шарлиз Терон

Как известно, в 2015 году роль Фуриосе исполняла оскароносная Шарлиз Терон, которая своим появлением на экране привела фурор. Поэтому внимание всех киноманов приковано к этой новинке кино.

Ранее актриса признавалась, что знает о создании приквела "Безумного Макса". Режиссером и соавтором сценария ленты выступит Джордж Миллер, сотрудничавший с Шарлиз Терон на съемочной площадке "Безумного Макса: Дорога гнева". Кинозвезда не скрывала, что обижена из-за того, что ее не позвали на роль Фуриосе, ведь эта героиня стала очень близкой для нее.

"Да, это чуточку оскорбительно, конечно. Мне очень нравится эта героиня, и я благодарна, что удалось перевоплотиться в нее хоть раз. Я всегда буду вспоминать с любовью. Я бы хотела, чтобы эта история получила продолжение, но если Джордж Миллер чувствует, что надо меня заменить, я ему доверяю", – заявила Шарлиз Терон.

Сейчас авторы проекта только готовятся к съемкам, а потому зрителям стоит ожидать новую ленту в 2022 году.