Понеділок для більшості людей – непростий день. Адже це початок нового робочого тижня, і до вихідних ще 5 днів! Але навіть ранок понеділка можна полюбити. Як це зробити – читайте далі.

Аби понеділок перестав бути жахом, фахівець зі стрес-менеджменту Кейт Бартолотта назвала 5 дієвих порад, зазначає The Huffington Post.

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Особливий ритуал

Для недільного вечору можна вигадати спеціальний ритуал. Це може бути чашка запашного чаю, перегляд серіалу чи гаряча ванна. В цей вечір варто відмовитись від гучних компаній, а провести його в розслабленій атмосфері.



Прийміть ванну або почитайте книжку в неділю / Фото pexels

Спростіть ранок

Недільний вечір варто зробити "розігрівом" для понеділка – підготуйте все, що знадобиться для того, аби розпочати перший робочий день тижня. Наприклад, приготуйте завчасно одяг, корисний сніданок чи спакуйте потрібні речі для роботи.

Прокидайтеся раніше

Ранок понеділка варто розпочати раніше, щоби не квапитися і трохи розтягти відчуття вихідних. Зайві 10 хвилин на те, щоби спокійно посидіти й насолодитися кавою, перш ніж братися до справ, дуже вплинуть на те, як пройде весь день.



Зробіть ранок довшим і особливим / Фото pexels

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Особлива вечеря

У понеділок зробіть вечерю особливою. Це не обов'язково має бути якась незвичайна страва, але можна приготувати щось смачне, зібратися за столом із сім'єю, запалити свічки тощо й таким чином завершити хороший понеділок.