Як полюбити ранок понеділка
Понеділок для більшості людей – непростий день. Адже це початок нового робочого тижня, і до вихідних ще 5 днів! Але навіть ранок понеділка можна полюбити. Як це зробити – читайте далі.
Аби понеділок перестав бути жахом, фахівець зі стрес-менеджменту Кейт Бартолотта назвала 5 дієвих порад, зазначає The Huffington Post.
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Особливий ритуал
Для недільного вечору можна вигадати спеціальний ритуал. Це може бути чашка запашного чаю, перегляд серіалу чи гаряча ванна. В цей вечір варто відмовитись від гучних компаній, а провести його в розслабленій атмосфері.
Прийміть ванну або почитайте книжку в неділю / Фото pexels
Спростіть ранок
Недільний вечір варто зробити "розігрівом" для понеділка – підготуйте все, що знадобиться для того, аби розпочати перший робочий день тижня. Наприклад, приготуйте завчасно одяг, корисний сніданок чи спакуйте потрібні речі для роботи.
Прокидайтеся раніше
Ранок понеділка варто розпочати раніше, щоби не квапитися і трохи розтягти відчуття вихідних. Зайві 10 хвилин на те, щоби спокійно посидіти й насолодитися кавою, перш ніж братися до справ, дуже вплинуть на те, як пройде весь день.
Зробіть ранок довшим і особливим / Фото pexels
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Особлива вечеря
У понеділок зробіть вечерю особливою. Це не обов'язково має бути якась незвичайна страва, але можна приготувати щось смачне, зібратися за столом із сім'єю, запалити свічки тощо й таким чином завершити хороший понеділок.
Цей день замість чогось нудного та безрадісного може стати прекрасним початком та кроком до того, щоби ви по-справжньому полюбили ваше життя, підсумовує експерт.
Декілька хитрощів для хорошого ранку
Ще 4 прості поради від clout.com.ua, які допоможуть побороти "страждальний" понеділок.
Не переїдайте
Неділя – це часто гуляння, свята та різні посиденьки, які можуть стати причиною переїдання. Тому не вечеряйте пізно, і організм встигне виспатись. До речі, цієї поради варто дотримуватись у будь-який день.
Не відкладайте справи на понеділок
У п’ятницю ми хочемо швидше покинути робоче місце, але всі недоробленні справи будуть чекати вас у понеділок вранці. Лише думка про це може зіпсувати вечір неділі та весь наступний день. Звільніть свій мозок, завершіть всі важливі справи у п’ятницю.
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Понеділок – це ще один день вашого життя
Понеділок – це не привід сумувати, тому посміхайтесь та радійте життю!
Присвятіть вечір неділі для себе / Фото pexels
Наведіть красу
І маленька хитрість для жінок. Зробіть укладку, манікюр чи придбайте новий шарфик у неділю. І тоді ви з нетерпінням будете чекати наступного ранку.
Ефект очікування
Заплануйте на вечір понеділка щось позитивне. Крім того, це може стати традицією! Протягом усіх робочих днів, можна планувати вечір так, щоб він був для вас приємним і особливим. Хороший відпочинок зарядить вас енергією на наступний день!