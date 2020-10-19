Понедельник для большинства людей – непростой день. Ведь это начало новой рабочей недели, и до выходных еще 5 дней! Но даже утро понедельника можно полюбить. Как это сделать – читайте дальше.

Специалист по стресс-менеджменту Кейт Бартолотти назвала пять действенных советов, чтобы оонедельник перестал быть ужасом, пишет The Huffington Post.

Особый ритуал

Для воскресного вечера можно придумать социальный ритуал. Это может быть как чашка ароматного чая, просмотр сериала или горячая ванна. В этот вечер стоит отказаться от шумных компаний, а провести этот вечер в расслабленной атмфосфере.



Примите ванну или почитайте книгу в воскресенье / Фото pexels

Упростите утро

Воскресный вечер стоит сделать "разогревом" для понедельника – подготовьте все, что понадобится для того, чтобы начать первый рабочий день недели. Например, приготовьте заранее одежду, полезный завтрак или упакуйте нужные вещи для работы.

Просыпайтесь раньше

Утро понедельника стоит начать раньше, чтобы не торопиться и немного растянуть ощущение выходных. Лишние 10 минут на то, чтобы спокойно посидеть и насладиться кофе, прежде чем браться за дела, очень повлияют на то, как пройдет весь день.



Сделайте утро длиннее и особенным / фото pexels

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Особенный ужин

В понедельник приготовьте особенный ужин. Это не обязательно должно быть необычное блюдо, но можно приготовить что-то вкусное, собраться за столом с семьей, зажечь свечи и таким образом завершить хороший понедельник.

Этот день вместо чего-то скучного и безрадостного может стать прекрасным началом и шагом к тому, чтобы вы по-настоящему полюбили вашу жизнь, заключает эксперт.

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Несколько уловок для хорошего утра

Еще 4 простых совета от clout.com.ua, которые помогут побороть "страдательный" понедельник.

Не переедайте

Воскресенье – это часто гуляния, праздники и различные посиделки, которые могут стать причиной переедания. Поэтому не ужинайте поздно, и организм успеет выспаться. Кстати, этого совета стоит придерживаться в любой день.

Не откладывайте дела на понедельник

В пятницу мы хотим быстрее покинуть рабочее место, но все недоделанные дела будут ждать вас в понедельник утром. Одна только мысль об этом может испортить вечер воскресенья и весь следующий день. Освободите свой мозг, завершите все важные дела в пятницу.

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Понедельник-это еще один день вашей жизни

Понедельник – это не повод грустить, поэтому улыбайтесь и радуйтесь жизни!



Посвятите вечер воскресенья для себя / Фото pexels

Наведите красоту

И маленькая хитрость для женщин. Сделайте укладку, маникюр или приобретите новый шарфик в воскресенье. И тогда вы с нетерпением будете ждать следующего утра.

Эффект ожидания

Запланируйте на вечер понедельника что-то позитивное. Кроме того, это может стать традицией! На протяжении всех рабочих дней можно планировать вечер так, чтобы он был для вас приятным и особенным. Хороший отдых зарядит вас энергией на следующий день!