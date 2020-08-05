Кожен третій мешканець великого міста починає ранок з кави. Хтось купує каву дорогою на роботу, а інші готують її самостійно вдома. У нашому матеріалі ми зібрали найцікавіші рецепти ароматного напою.

Ранкова кава стала особливим ритуалом для багатьох людей. Однак, часом хочеться урізноманітни традиційні варіанти приготування напою. Про незвичні рецепти кави – у матеріалі 24 каналу.

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Кава з часником і медом

Традиція обсмажувати зерна кави з часником прийшла в Україну зі сходу. Хоч секретний інгредієнт – є дуже незвичайним і насторожує, але він точно не загрожує свіжості подиху. Річ у тому, що кавові зерна, особливо, сирі – швидко вбирають сторонні запахи.

Рецепт

У нагріту турку покладіть часник, мелену каву та налийте воду. Приготуйте каву по-турецьки. Після того, як знімете турку з вогню, візьміть чайну ложку меду і просто опустіть її у каву. Розмішувати не потрібно, мед сам розчиняється у каві. Дайте каві дві хвилини, щоб вона настоялася.



Кава з часником та медом / Фото: ukrainians.today

Кава з халвою

Вперше поєднати відомі солодощі з ароматним напоєм вирішили на Сході. У результаті вийшов смачний десерт, який дуже просто приготувати в домашніх умовах.

Таку каву можна подавати відразу після приготування. Рекомендується додавати пару кубиків льоду.

Рецепт

Подрібніть халву в крихту, додайте 2 чайні ложки мигдального сиропу та ретельно збийте отриману масу блендером до однорідного стану. Заваріть каву – приготуйте в турці, або просто залийте кавові зерна водою. Влийте каву в суміш халви та сиропу, додайте молока. Знову ретельно збийте. Покладіть у кавові чашки або прозорі склянки кубики льоду і налийте приготовану каву з халвою.



Кава з халвою / Фото: pinterest

Кава з жовтком

Кава з яйцем по-в'єтнамські – це кавовий напій, який варто спробувати кожному кавоману. Смак напою й солодкий, і гіркий одночасно, а сама кава дуже поживна!

Приготування кави по-в'єтнамські не потребує особливих сил і багато часу.

Рецепт

Заваріть каву у турці. Збийте свіжий жовток зі згущеним молоком (70 мілілітрів), цукром (1 чайна ложка) і вершковим маслом до пінної консистенції. Додайте отриману суміш у каву та ще раз ретельно збийте в блендері.



Кава з жовтком / Фото: pinterest

Кава з імбиром

Корінь родом з Ємену. Імбир відомий, як ефективний жироспалювач. А ось кава з імбиром підбадьорить та додасть нових відтінків ранку.

Рецепт

Доведіть воду до кипіння. Додайте корицю, гвоздику, мускатний горіх і кардамон. Ретельно перемішайте. Додайте листя м'яти і імбир. Коли вода закипить, додайте каву та перемішайте суміш. Доведіть каву до кипіння і додайте молоко. Зменште вогонь, доведіть каву до кипіння ще раз, додайте цукор і зніміть з вогню. Накрийте кришкою і дайте настоятися протягом 5 хвилин. Подавати таку каву краще гарячою з легкими закусками.



Кава з імбиром / Фото: pinterest

Кава з тоніком

Особливість поєднання кави та тоніка – це універсальність. Аромат кави і характерна гіркота тоніка відмінно доповнюються відтінками розмарину, лимонної цедри, ягідними сиропами, а для більш сміливих експериментаторів – гіркими настоянками і лікерами.

Чого та скільки додавати – вирішувати вам.

Рецепт

У високу склянку засипте кубики льоду, налийте тонік та апельсиновий сік. Зваріть еспресо і додайте у склянку з тоніком. Прикрасьте скибочкою лимона і подавайте. За бажанням, тонік можна замінити на газовану мінеральну воду, а до напою додати сироп чи міцну настоянку.



Кава з тоніком / Фото: pinterest

Кава з апельсиновим соком

Вельми цікавий смак у кави зі соком. В апельсині міститься велика кількість теїну (аналог кофеїну). Тому така кава зранку надасть бадьорости на весь день.

Рецепт

Свіжозварену каву потрібно охолодити. У цей час видавлюємо з апельсина сік. А зі шкірки робимо цедру – 5 грамів. У блендері збиваємо холодну каву, апельсиновий сік, вершки та цукор протягом 1-2 хвилин. За бажанням можна додати кубики льоду, а саму каву прикрасити шоколадним сиропом та цедрою.



Кава з апельсиновим соком / Фото: torrefact