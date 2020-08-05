Необычные рецепты кофе, которые сделают ваше утро бодрым
Каждый третий житель большого города начинает утро с кофе. Кто-то покупает кофе по дороге на работу, а другие готовят его самостоятельно дома. В нашем материале мы собрали самые интересные рецепты ароматного напитка.
Утренний кофе стал особым ритуалом для многих людей. Однако, порой хочется разнообразить традиционные варианты приготовления напитка. О необычных рецептах кофе – в материале 24 канала.
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Кофе с чесноком и медом
Традиция обжаривать зерна кофе с чесноком пришла в Украину с востока. Хоть секретный ингредиент – является очень необычным и настораживает, но он точно не грозит свежести дыхания. Дело в том, что кофейные зерна, особенно сырые – быстро впитывают посторонние запахи.
Рецепт
- В нагретую турку положите чеснок, молотый кофе и налейте воду.
- Приготовьте кофе по-турецки.
- После того, как снимете турку с огня, возьмите чайную ложку меда и просто опустите ее в кофе. Размешивать не нужно, мед сам растворяется в кофе.
- Дайте кофе две минуты, чтобы оно настоялось.
Кофе с чесноком и медом / Фото: ukrainians.today
Кофе с халвой
Впервые совместить известные сладости с ароматным напитком решили на Востоке. В итоге получился вкусный десерт, который очень просто приготовить в домашних условиях.
Такой кофе можно подавать сразу после приготовления. Рекомендуется добавлять пару кубиков льда.
Рецепт
- Измельчите халву в крошку, добавьте 2 чайные ложки миндального сиропа и тщательно взбейте полученную массу блендером до однородного состояния.
- Заварите кофе – приготовьте в турке или просто залейте кофейные зерна водой.
- Влейте кофе в смесь халвы и сиропа, добавьте молока. Снова тщательно взбейте.
- Положите в кофейные чашки или прозрачные стаканы кубики льда и налейте приготовленный кофе с халвой.
Кофе с халвой / Фото: pinterest
Кофе с желтком
Кофе с яйцом по-вьетнамски – это кофейный напиток, который стоит попробовать каждому кофеману. Вкус напитка и сладкий, и горький одновременно, а сам кофе очень питательный!
Приготовление кофе по-вьетнамски не требует особых сил и много времени.
Рецепт
- Заварите кофе в турке.
- Взбейте свежий желток со сгущенным молоком (70 мл), сахаром (1 чайная ложка) и сливочным маслом до пенной консистенции.
- Добавьте полученную смесь в кофе и еще раз тщательно взбейте в блендере.
Кофе с желтком / Фото: pinterest
Кофе с имбирем
Корень родом из Йемена. Имбирь известен, как эффективный жиросжигатель. А вот кофе с имбирем взбодрит и придаст новые оттенки вашему утру.
Рецепт
- Доведите воду до кипения.
- Добавьте корицу, гвоздику, мускатный орех и кардамон. Тщательно перемешайте.
- Добавьте листья мяты и имбирь.
- Когда вода закипит, добавьте кофе и перемешайте смесь.
- Доведите кофе до кипения и добавьте молоко.
- Уменьшите огонь, доведите кофе до кипения еще раз, добавьте сахар и снимите с огня.
- Накройте крышкой и дайте настояться в течение 5 минут.
- Подавать такой кофе лучше горячим с легкими закусками.
Кофе с имбирем / Фото: pinterest
Кофе с тоником
Особенность сочетание кофе и тоника – это универсальность. Аромат кофе и характерная горечь тоника отлично дополняются оттенками розмарина, лимонной цедры, ягодными сиропами, а для более смелых экспериментаторов – горькими настойками и ликерами.
Чего и сколько добавлять – решать вам.
Рецепт
- В высокий стакан засыпьте кубики льда, налейте тоник и апельсиновый сок.
- Сварите эспрессо и добавьте в стакан с тоником.
- Украсьте ломтиком лимона и подавайте.
- При желании, тоник можно заменить на газированную минеральную воду, а к напитку добавить сироп или крепкую настойку.
Кофе с тоником / Фото: pinterest
Кофе с апельсиновым соком
Весьма интересный вкус у кофе с соком. В апельсине содержится большое количество теина (аналог кофеина). Поэтому такой кофе утром придаст бодрости на весь день.
Рецепт
- Свежесваренный кофе нужно охладить.
- В это время выдавливаем из апельсина сок.
- А из кожуры делаем цедру – 5 граммов.
- В блендере взбиваем холодный кофе, апельсиновый сок, сливки и сахар в течение 1-2 минут.
- По желанию можно добавить кубики льда, а сам кофе украсить шоколадным сиропом и цедрой.
Кофе с апельсиновым соком / Фото: torrefact