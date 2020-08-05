Каждый третий житель большого города начинает утро с кофе. Кто-то покупает кофе по дороге на работу, а другие готовят его самостоятельно дома. В нашем материале мы собрали самые интересные рецепты ароматного напитка.

Утренний кофе стал особым ритуалом для многих людей. Однако, порой хочется разнообразить традиционные варианты приготовления напитка. О необычных рецептах кофе – в материале 24 канала.

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Кофе с чесноком и медом

Традиция обжаривать зерна кофе с чесноком пришла в Украину с востока. Хоть секретный ингредиент – является очень необычным и настораживает, но он точно не грозит свежести дыхания. Дело в том, что кофейные зерна, особенно сырые – быстро впитывают посторонние запахи.

Рецепт

В нагретую турку положите чеснок, молотый кофе и налейте воду. Приготовьте кофе по-турецки. После того, как снимете турку с огня, возьмите чайную ложку меда и просто опустите ее в кофе. Размешивать не нужно, мед сам растворяется в кофе. Дайте кофе две минуты, чтобы оно настоялось.



Кофе с чесноком и медом / Фото: ukrainians.today

Кофе с халвой

Впервые совместить известные сладости с ароматным напитком решили на Востоке. В итоге получился вкусный десерт, который очень просто приготовить в домашних условиях.

Такой кофе можно подавать сразу после приготовления. Рекомендуется добавлять пару кубиков льда.

Рецепт

Измельчите халву в крошку, добавьте 2 чайные ложки миндального сиропа и тщательно взбейте полученную массу блендером до однородного состояния. Заварите кофе – приготовьте в турке или просто залейте кофейные зерна водой. Влейте кофе в смесь халвы и сиропа, добавьте молока. Снова тщательно взбейте. Положите в кофейные чашки или прозрачные стаканы кубики льда и налейте приготовленный кофе с халвой.



Кофе с халвой / Фото: pinterest

Кофе с желтком

Кофе с яйцом по-вьетнамски – это кофейный напиток, который стоит попробовать каждому кофеману. Вкус напитка и сладкий, и горький одновременно, а сам кофе очень питательный!

Приготовление кофе по-вьетнамски не требует особых сил и много времени.

Рецепт

Заварите кофе в турке. Взбейте свежий желток со сгущенным молоком (70 мл), сахаром (1 чайная ложка) и сливочным маслом до пенной консистенции. Добавьте полученную смесь в кофе и еще раз тщательно взбейте в блендере.



Кофе с желтком / Фото: pinterest

Кофе с имбирем

Корень родом из Йемена. Имбирь известен, как эффективный жиросжигатель. А вот кофе с имбирем взбодрит и придаст новые оттенки вашему утру.

Рецепт

Доведите воду до кипения. Добавьте корицу, гвоздику, мускатный орех и кардамон. Тщательно перемешайте. Добавьте листья мяты и имбирь. Когда вода закипит, добавьте кофе и перемешайте смесь. Доведите кофе до кипения и добавьте молоко. Уменьшите огонь, доведите кофе до кипения еще раз, добавьте сахар и снимите с огня. Накройте крышкой и дайте настояться в течение 5 минут. Подавать такой кофе лучше горячим с легкими закусками.



Кофе с имбирем / Фото: pinterest

Кофе с тоником

Особенность сочетание кофе и тоника – это универсальность. Аромат кофе и характерная горечь тоника отлично дополняются оттенками розмарина, лимонной цедры, ягодными сиропами, а для более смелых экспериментаторов – горькими настойками и ликерами.

Чего и сколько добавлять – решать вам.

Рецепт

В высокий стакан засыпьте кубики льда, налейте тоник и апельсиновый сок. Сварите эспрессо и добавьте в стакан с тоником. Украсьте ломтиком лимона и подавайте. При желании, тоник можно заменить на газированную минеральную воду, а к напитку добавить сироп или крепкую настойку.



Кофе с тоником / Фото: pinterest

Кофе с апельсиновым соком

Весьма интересный вкус у кофе с соком. В апельсине содержится большое количество теина (аналог кофеина). Поэтому такой кофе утром придаст бодрости на весь день.

Рецепт

Свежесваренный кофе нужно охладить. В это время выдавливаем из апельсина сок. А из кожуры делаем цедру – 5 граммов. В блендере взбиваем холодный кофе, апельсиновый сок, сливки и сахар в течение 1-2 минут. По желанию можно добавить кубики льда, а сам кофе украсить шоколадным сиропом и цедрой.



Кофе с апельсиновым соком / Фото: torrefact