У соцмережах поширився цікавий лайфхак, який дозволяє зробити свічку з мандаринової кірки, пише 24 канал.
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Як зробити свічку з мандарина
Для створення такої свічки не потрібно нічого особливого – лише 2 інгредієнти. Щоб створити свічку власноруч, потрібен мандарин та трохи рафінованої олії.
Щоб отримати таку екологічну свічку, треба почистити мандарин так, щоб з його кірки утворилася імпровізована місткість, чашечка.
Після цього налийте у кірку-місткість рафіновану олію, залишивши на поверхні трохи стрижня від мандарина. Після цього свічка готова до використання.
Як зробити свічку з мандарина / Скриншот з відео
Як довго горітиме свічка
Саморобна свічка з мандарина може горіти напрочуд довго – до кількох діб, якщо регулярно доливати до неї олію.
Компоненти, які використовуються для створення цієї свічки, є безпечними та не несуть загрози отруєння для вас та вашої сім'ї. Крім того, запашна свічка з мандарина підкреслить новорічну атмосферу та стане чудовим доповненням для інтер'єру.
Як зробити свічку з мандарина / Фото One Little Project