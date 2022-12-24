В соцсетях распространился интересный лайфхак, позволяющий сделать свечу из мандариновой корки. 24 канал.

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Как сделать свечу из мандарина

Для создания такой свечи не нужно ничего особенного – всего 2 ингредиента. Чтобы создать свечу собственноручно, нужен мандарин и немного рафинированного масла.

Чтобы получить такую экологичную свечу, нужно почистить мандарин так, чтобы из его корки образовалась импровизированная емкость, чашечка.

Обратите внимание! Чтобы ваша свеча из мандарина горела, нужно оставить стержень мандарина – белое волокно, уходящее через весь фрукт. Если его не осталось, придется вставлять фитиль для свечей.

После этого налейте в корку-емкость рафинированное масло, оставив на поверхности немного стержня от мандарина. После этого свеча готова к использованию.

Как сделать свечу из мандарина / Скриншот с видео

Как долго будет гореть свеча

Самодельная свеча из мандарина может гореть удивительно долго – до нескольких суток, если регулярно доливать к ней масло.

Компоненты, используемые для создания этой свечи, безопасны и не представляют угрозы отравления для вас и вашей семьи. Кроме того, душистая свеча из мандарина подчеркнет новогоднюю атмосферу и станет отличным дополнением для интерьера.

Как сделать свечу из мандарина / Фото One Little Project