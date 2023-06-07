Як зробити ідеальний smokey eyes: поради для створення зухвалого та ефектного макіяжу
Джерело:Glamour
Smokey eyes – техніка макіяжу очей, що звучить та виглядає доволі просто, але на практиці все не так легко. Розповідаємо далі, як зробити зухвалий та пристрасний макіяж.
Smokey eyes – це бунтарська та зухвала альтернатива акуратному вечірньому макіяжу. Та потрібно знайти ідеальний баланс між димчастим розтушуванням та стильною легкістю.
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Що таке smokey eyes та головні його деталі
"Смокі-айс" – техніка, в якій використовують один або більше кольорів темних тіней та створюють ними глибину та об'єм на повіках. Мета – мати ефектний вигляд та привертати увагу. Це немов градієнт з темного кольору, який темнішає на повіці та розсіюється, наче дим, ближче до брови.
- Головне правило smokey eyes – найтемніша лінія лайнера або тіней повинна зберігатися вздовж лінії вій. Це залишає макіяж стильним та привертає увагу саме до очей, а не розмазаних тіней.
- Ускладнювати не варто. Використовуйте не більше 3 відтінків та лайнера (олівця).
- Розтушовування – важливе. Пензлики для макіяжу – ваші найкращі друзі під час виконання цього макіяжу. Інколи не так важливі відтінки, як вміння розтушовувати.
Як зробити смокі-айс / Фото з інстаграму Hung Vanngo
Як зробити smokey eyes
- Почніть з нанесення середнього відтінку на всю повіку. Це може бути сірий, коричневий чи темно-фіолетовий колір. Це слугуватиме тонкою димчастою основою.
- Нафарбуйте стрілку вздовж лінії вій темним лайнером або олівцем – найкращим буде засіб з гелевою формою. Розтушуйте його разом з тінями. Варто бути оперативним – декотрі лайнери застигають на повіці надто швидко.
- Більш темний відтінок (еспресо, дим, вугілля) нанесіть між лайнером та попереднім кольором так, щоб все змішалося та розтушувалося у плавне омбре. Також нанесіть ці тіні на нижню повіку, м'яко розтушовуючи пальцями.
- Щоб додати яскравості, за бажанням можна додати будь-який блискучий відтінок.
- Завершальними стануть кілька шарів туші на віях, що розкриє погляд.
Smokey eyes можна робити у різних варіаціях: поєднуючи з іншими техніками, використовуючи цікаві відтінки. Можна створювати більш "важкий" та гранжевий макіяж, або обирати свіжість та легкість.
Як зірки виглядають зі smokey eyes / Фото з інстаграму візажистів